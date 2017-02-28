Художню виставку «Мудрість у коріннях» презентували в Полтаві

28.02.2017 Поділитися

У Полтаві було відкрито персональну виставку художниці Кріс Зограбян «Мудрість у коріннях».

На презентації майстриня розповіла про особливості своїх робіт.

Дуже часто кажуть, що кожна з моїх картин має реальні відповідники у житті. Хтось, дивлячись на бабцю чи монаха з моєї роботи, впізнає свою бабцю чи знайомого. Я не закінчувала ніяких художніх шкіл. Все це продукт власних умінь. Мої картини передають те, що у мене в душі, – коментує Зограбян.

Роботи художниці виконані масляними фарбами переважно у темних і контрастних тонах. Особливу увагу привертають портрети різних людей – вони передають характери та національний вірменський колорит.

Назва виставки «Мудрість у коріннях» має символічне значення, адже авторка відобразила на полотнах свій ментальний зв’язок із родом.

Єлизавета Димитрова