Керівник Полтавського Держгеокадастру розповів про ефективність роботи громадської приймальні

24.01.2017 Поділитися

Створення громадської приймальні в Головному управлінні Держгеокадастру Полтавської області дозволило прибрати черги від кабінетів землевпорядників. Приймальня працює у форматі єдиного вікна й обслуговує в порядку живої черги. Щоденно три спеціалісти приймають і видають документи, також надають консультативну допомогу, розповів начальник Держгеокадастру Вадим Чувпило.





За словами керівника, завдяки приймальні спрощено процес подання заяв на земельні ділянки, пришвидшено отримання дозвільних документів. Також вдалося прибрати черги і приватні розмови в кабінетах землевпорядників. Це в свою чергу усунуло прояви можливої корупційної складової, зазначив Вадим Чувпило.

Він також додав, що ініціював встановлення в Головному управлінні електронної системи контролю за пересуванням працівників.

Встановлені на дверях зчитувачі показують час, о котрій робітники приходять і залишають робоче місце, фіксують відлучення з робочого місця. Це дозволяє дисциплінувати працівників та виявити, хто з них нераціонально використовує робочий час. Контроль розповсюджується тільки на колектив, тоді як громадяни можуть вільно потрапити на особистий прийом у передбачений для того час, підсумував керівник.