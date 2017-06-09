Керівник полтавської поліції Бех дав вказівку «кончать» головного редактора «Бастіону»
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Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, МВС, НАБУ, САП, Адміністрації Президента, Тransparency International Ukraine, U.S. Embassy Ukraine.
Начальник ГУНП у Полтавській області Олег Бех дав негласну вказівку підлеглим розправитися з головним редактором видання «Останній Бастіон» Геннадієм Сікаловим.
Зі слів осіб, пов’язаних із Нацполіцією, вказівка дослівно звучала «хватать и кончать Сикалова».
Видання пов’язує тиск, вручену підозру й погрози в бік головного редактора зі серією опублікованих нашим виданням викривальних статей щодо кришування крадіїв надр керівництвом ГУНП і прокуратури області.
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