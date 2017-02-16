Презентували книгу полтавського геральдиста про Гоголя

16.02.2017 Поділитися

Історик та геральдист Микола Малик презентував книгу «Родина і оточення Миколи Гоголя».

Презентація відбулась в рамках показу екскурсійних маршрутів та історичних цінностей Диканського району.

Організатори обговорили перспективи розвитку туризму в Диканьці та Полтавщині. За сприяння управління та інфраструктури Полтавської облдержадміністрації на заході презентували книгу історика Миколи Малика «Родина і оточення Миколи Гоголя».

У ній автор докладно розповідає про життєвий та творчий шлях письменника та його родини.

– У книзі висвітлюється життя не лише самого Гоголя, а і його оточення. Перед її написанням я провів низку досліджень з біографії та творчості видатного Полтавця, – розповідає автор.

За словами представників управління інфраструктури та туризму, ця книга цінна саме тим, що у ній дуже детально прослідковується прив’язаність до Диканьщини, а це важливо для майбутніх дослідників постаті Гоголя і для Полтавщини загалом.

Презентація відбулась в Полтавській обласній бібліотеці Котляревського та зібрала близько 30 учасників.

Олександр Гуцул