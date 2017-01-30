Книжкову експозицію про Агатангела Кримського відкрили в Полтаві

30.01.2017 Поділитися

В Полтаві презентували книжкову виставку до роковин смерті видатного історика-славіста Агатангела Кримського.

В Полтавській обласній бібліотеці розпочала свою роботу книжкова виставка до 75-річчя з дня смерті українського східознавця, історика-славіста, письменника та фундатора першої української академії наук Агатангела Кримського.

На ній представлено біографічні нариси з життя діяча, його роботи та відгуки сучасників.

Як стверджують організатори заходу, ця експозиція є своєрідним способом вшанування пам’яті академіка полтавською громадою.

Агатангел Кримський був учений надзвичайної обдарованості та широти наукового діапазону. Завдяки своїй майже феноменальній пам’яті він був виключний ерудит, знав понад 50 мов багатьох народів, їх літературу, історію, археологію, добре розумівся на мистецтві і пристрасно любив музику. Фізично немічний і хворобливий він мав палку, пристрасну вдачу, – розповідає працівниця бібліотеки Наталя Свириденко.

За її словами, офіційна спадщина Агатангела Кримського нараховує понад тисячу його власних праць.

Він був близьким приятелем Івана франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського та багатьох інших діячів мистецтва і літератури.

Довідково: Агатангел Кримський — український історик, письменник і перекладач, один з організаторів Академії наук України. Став жертвою сталінського терору.

Олександр гуцул