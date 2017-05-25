Лише 1 з 77 заявок на добуток нафти і газу схвалила Полтавська облрада

25.05.2017 Поділитися

Полтавська обласна рада VII скликання за всю свою каденцію, починаючи з 20 листопада 2015 року, відхилила 76 з 77 заявок на узгодження видачі спеціальних дозволів на користування надрами природного газу, нафти і газоконденсату. Такі висновки можна зробити вивчивши всі рішення зібрання за 15 сесій.

Зокрема, депутати за півтора року 58 разів відмовляли державної компанії «Укргазвидобування» в узгодженні видачі спецдозволів на 21 родовище (з них 2 дозволу на розширення меж ділянок). Також депутати 4 рази відмовили компанії «Арабська Енергетичний Альянс Юей» в спеціальному дозволі на Північно-Яблунівське родовище, три рази – компанії «Астрогаз» на Пирківське родовище, по одному разу компаніям «Укрнафта» (на Червонолуцьке родовище), «Квазар Енерджі» (на Любачівській-Щербаківській площині), «Астроінвест-Енерджі» (на Загорянському родовище) і «Українській буровій компанії» (на Рясківському родовище).

При цьому єдиною компанією, яка з четвертої спроби отримала згоду облради цього скликання на отримання спецдозволу була «Аркона Газ-Енергія». Депутати погодили надання дозволу «Аркона Газ-Енергія» на Свистунковській-Червонолуцькій площині, оскільки нею було підписано соціальну угоду, що забезпечує 800 тис. грн для спеціального фонду місцевого бюджету.

«Аркона Газ-Енергія» зареєстрована в червні 2010 року в Києві. Власниками компанії на паритетних засадах є Ігор Мичко і Олександр Нещетний.

Полтавська облрада протягом 2016 року пояснювала небажання узгоджувати видачу спецдозволів тим, що видобувні компанії не платять частину ренти до місцевих бюджетів, а вся сума перераховується відразу до державного бюджету.

Однак і після прийняття 21 грудня 2016 року Верховною Радою закону №3038 «Про направлення з 2018 року 5% ренти від видобутку вуглеводнів в місцеві бюджети» позиція облради не змінилася.

Віктор Карпенко