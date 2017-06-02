Луганські викладачі та студенти презентували полтавцям власний арт-проект
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Викладачі та студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка представили полтавцям підсумки власного пленеру «Вернісаж». Серед авторів картин не лише луганці, а й полтавці, серед яких Нато Мікеладзе, Артур Ароян та Олександр Тарасенко.
Загалом, кафедра працює другий рік, але вже встигла заявити про себе. Окрім викладачів, свої роботи показали студенти 3-5 курсів цього ж університету.
За словами авторів, ця експозиція має на меті закликати студентів вступати й до цього ВНЗ і нагадати, що у полтавських художників є гідні конкуренти.
Виставка відкрита у Полтавському краєзнавчому музеї та діятиме до 21 червня.
Віктор Карпенко