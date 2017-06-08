Матковський, Шамота, Матвійчук та Кудацький серед 13 прогульників полтавської міськради

08.06.2017 Поділитися

З’явився перелік депутатів міськради, які у минулому році пропустили найбільше сесій та комісій. Цей рейтинг уклав громадський рух «Чесно».

Головним кандидатом на відкликання виявився глава міського «БПП «Солідарність» Андрій Матковський. Минулого року він пропустив 55% засідань комісій та 9% сесій. Зазначимо, що «Чесно» не вдалося зв’язатися з депутатом. Голова комісії економічної політики Григорій Сахно заявив, що голова комісії не має особливого впливу та важелів управління.

Крім кандидата на відкликання, визначили перелік депутатів-прогульників, які пропустили від 25% до 50% засідань:

1 Артем Чубенко («Свобода») — 42% комісій.

2 Максим Голдиш («Совість України») — 37% комісій, 9% сесій.

3 Андрій Соколов («Батьківщина») — 32% комісій, 9% сесій.

4 Олександр Шамота («Соціал-демократична партія») — 32% комісій.

5 Дмитро Сенчакович («Об’єднання «Самопоміч») — 32% комісій.

6 Тимофій Гаєвий («Рідне місто») — 27% комісій, 9% сесій.

7 Ірина Климко («Совість України») — 27% комісій.

8 Майя Матвеєва («БПП «Солідарність») — 27% комісій.

9 Дмитро Батигін («Рідне місто») — 26% комісій.

10 Юліан Матвійчук («Свобода») — 26 % комісій.

11 Олександр Кудацький («Рідне місто») — 45% сесій.

12 Володимир Левченко («Совість України») — 26% комісій.

Чубенко пояснив свої прогули відрядженнями. Шамота – також. Матвійчук – через хворобу. Соколов – все в купі, на додачу він зайнятий «чимось важливим». Кудацький з 11 сесій пропустив п’ять, але цей факт заперечив, аргументувавши, що через робочі відрядження пропустив усього дві сесії, а всі комісії проводив.

Довідково: згідно чинного законодавства, депутатів, які за рік пропускають половину і більше засідань, можуть відкликати. Поважними причинами прогули не виправдовуються.

Відділ моніторингу