Меморандум про охорону земель із правоохоронцями погодили підписати в Полтавському Держгеокадастрі

09.02.2017 Поділитися

Розробити та підписати Меморандум про співпрацю Держгеокадастру з правоохоронними органами в частині здійснення функцій державного контролю за використанням та охороною земель на території області погодили в Головному управлінні Держгеокадастру в Полтавській області. Рішення ухвалили за підсумками наради, що проводилася на виконання доручення центрального апарату Держгеокадастру з метою налагодження співпраці з правоохоронними органами в цьому напрямку.

Меморандум передбачає контролювати використання та охороняти земельний фонд на території області. При цьому земельні ділянки будуть перевіряти як об’єкт земельних правовідносин згідно з Законом України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», коли раніше це робили на підставі іншого Закону – «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності».

– Кадрове наповнення управління з контролю триває, але ми вже готові до роботи в цій сфері, – сказав керівник Головного управління Вадим Чувпило.

Зазначається, що в разі виявлення порушень земельного законодавства, матеріали будуть направлятися до правоохоронних органів.

Так, до прокуратури будуть направлятися матеріали про проведення перевірок із фактами правопорушень на землях державної та комунальної власності, тоді як до органів Національної поліції – де вбачаються факти порушень земельного законодавства посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.