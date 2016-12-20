Музичну збірку подружжя Бояренцевих презентували в Полтаві

20.12.2016 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О. Гончара Людмила та Сергій Бояренцеви презентували свою третю музичну збірку пісень і п’єс для фортепіано «Полотно життя».

Збірка «Полотно життя» складається з різнопланових творів, тут і музичні твори для фортепіано «Площа провінційного міста» (музична поема за однойменною картиною Є.Ф. Крендовського) і п'єса «Тюльпановий тріумф»; пісні для дітей: «Сонечко» на слова Юлії Камишевої, «Дощик (Кап-кап-кап)» і «Пісня про дідуся» Сергія Бояренцева; глибоке враження справляють пісні «Здравствуй, родной человек!», «Танго на городі», «Щастя - як море (Мова кохання)» на слова Ольги Ліщук, «Найкращій» на слова Михайла Буряка, хвилює пісня «Летить життя» на слова Інни Снарської (Дідик) та полонять філософським змістом «Ах, Боже мій...», «Сповідь» на слова Наталії Ляхович і «Полотно життя» на слова Олени Селезньової.

Авторами текстів пісень стали автори: Юлія Камишева, Ольга Ліщук, Михайло Буряк, Олена Селезньова, Наталія Ляхович, Інна Снарська і Сергій Бояренцев, а об'єднала всіх композитор – Людмила Бояренцева – викладач музики в Кременчуцькій школі №20.

– Бажаючи кожному щастя і добра, ми сподіваємося на те, що наші пісні стануть ниточками, які з’єднають авторів з слухачами, – розповіли Людмила і Сергій.

Це вже третя збірка подружжя. Першу й другу презентували в Полтаві у 2014 і 2015 роках.

Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара