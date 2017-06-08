На «Останній Бастіон» здійснюється тиск через розслідування злочинів Нацполіції і прокуратури Полтавщини

08.06.2017 Поділитися

Головному редакторові видання «Останній Бастіон» Геннадію Сікалову вручили підозру в Головному управлінні Нацполіції Полтавської області. Причиною стало оприлюднення ряду викривальних матеріалів щодо злочинної діяльності керівництва обласної Нацполції Олега Беха, Сергія Чижа, смотрящого за економічною діяльності обласної поліції від Авакова Олега Максимовича, а також Миколи Кармазіна, прокурора прокуратури Полтавської області.

«Вручення фейкової підозри пояснює багато речей. Зокрема, 21 березня правоохоронці вночі взлізли в офіс «Бастіону» через вікно. Тоді зникли матеріальні цінності. 22 березня після виклику поліції щодо крадіжки, остання встановила засоби технічної аудіо- та відеофіксації нашого офісу. У середині травня невідомі вдерлися до мого помешкання. Зникли важливі документи на зовнішніх накопичувачах. Пов’язую це з негласними слідчими діями, які проводили перевертні в погонах задля збільшення статків у деклараціях дружин і спробами подолати незалежні ЗМІ», – коментує Геннадій Сікалов.

Проникнення в офіс

Закладений пристрій

Метою правоохоронців стало незакінчене будівництво нової телевізійної студії «Бастіону». Також після серії публікації щодо причетності правоохоронців до незаконного розкрадання надр і газового конденсату, силовики можуть недоотримати більше 300 млн грн.

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«Тільки на відсипку дорожнього полотна треба більше 2,5 млн куб. м. ґрунту. Ціна ґрунту за куб – 80-120 грн. Покривання крадіжок конденсату – а це десятки нелегальних врізок у магістральні конденсатопроводи щодня – на сьогодні оцінюються від 5 млн доларів на місяць. Не дивно, що після такої роботи на держслужбі в керівництва ГУНП і прокуратури з’являються елітні квартири, безробітні дружини пересідають на авто преміум класу», – Сікалов.

Смотрящий за економічною діяльності обласної поліції від Авакова Олег Максимович невипадково не пройшов атестацію в Харківській області. Про це незабаром на «ОБ».

Слідча Тетяна Кіяшко є знаряддям для розправи керівництва ГУНП у Полтавській області. Достатньо ознайомитися з матеріалами справи 1-13/11, вирок по якій постановлений в Октябрському районному суді 2 червня 2011 року. У цій справі слідча Кіяшко фальсифікувала матеріали, виконуючи замовлення на розправу.

Редакція «Останнього Бастіону»