«На східному фронті є зміни»: полтавцям презентували книгу волонтерки про війну

26.05.2017 Поділитися

Білоцерківська письменниця та волонтерка Ганна Ручай представила полтавцям власну книгу «На східному фронті є зміни». Ця книга – не героїзація війни чи її учасників з боку України, а показ буденності в окопах та з «розгрузкою».

Це опис брудного бліндажу на блок-пості й людей, яких обставини звели разом у тісному просторі ями, невміло перекритої колодами. Чимало уваги авторка приділила темі волонтерства. Справжнього і показного, життєво необхідного «туризму».

Авторці близька ця тема, оскільки не одну сотню кілометрів проїздила Донбасом: багато побачила та почула. Персонажі волонтерів романтичні, самовіддані й жалюгідні.

Ганна Ручай зухвало «перекручує» назву роману класика світової літератури Ремарка, аби порушити тему «втраченого покоління» нашого часу. Тільки на відміну від німецьких хлопчиків, українські чоловіки не стали тим самим «втраченим поколінням» за 25 років незалежності України.

Довідково: Ганна Ручай (Тамара Клюкіна) вчитель у п’ятому поколінні, кандидат педагогічних наук, заслужений тренер і діяч фізичної культури і спорту України, майстер спорту міжнародного класу, володар 4-го Дана карате Шото-кан вже встигла завоювати свого читача самобутніми виданнями – «Моя кохана відьма» (2005), «Відьмине кохання» (2006), «Жіночий бокс» (2008), «Школа № 13» (2009). Лауреат конкурсів «Коронація слова- 2008» та «Золотий лелека -2010». Проживає в Білій Церкві.

Віктор Карпенко