Набивання чорної каси «Полтававодоканалу»

20.01.2017 Поділитися

7 із 8 претендентів на посаду генерального директора комунального підприємства «Полтававодоканал» пройшли до ІІ етапу конкурсного відбору. Комісія Полтавської обласної ради на чолі з заступником голови Анатолієм Ханком допустила до нього навіть претендентів із відкритим кримінальним провадженням та робітника компанії «Енергомережа», що причетна до виводу майже 500 тис. грн з «Полтававодоканалу».

Про роботу комісії та неприховане протягування луганських претендентів читайте аналітичний матеріал Олександра Лещенка:

Відстоюючи інтереси полтавської громади, переслідуючи засади прозорого конкурсу, «Останній Бастіон» уважає за доцільне опублікувати факти корупційної складової в діях окремих учасників конкурсу.

За керівництва установою чинним в.о. директора Олександром Єгоровим власників продовольчих магазинів, швейних цехів, перукарень та ін. зобов’язали кожний квартал відбирати пробу стічних вод в каналізаційному колодязі і відносити його в атестовану лабораторію КП ПОР «Полтававодоканал» для проведення аналізу на забруднення. Вартість аналізу – 800 грн.

Олександр Єгоров

На питання «як ви це собі бачите» – представник служби контролю відповіла «Ви можете помити руки в умивальнику і принести до лабораторії щоб не лазити в колодязь», говорять підприємці. Цікаво, що колодязь належить КП ПОР «Полтававодоканал», а проби повинен відбирати атестований фахівець служби контролю підприємства в спеціальну тару в присутності підприємця. Останні ставлять питання достовірності аналізів при такому відборі. За законом, перевищення гранично допустимих концентрацій в скидах накладає штраф на підприємство. Натомість у «Полтававодоканалі» запроваджено систему, коли власне аналіз і його результати неважливі. Головне, отримати гроші з підприємства.

Також Єгоров почав не тільки розставляти «луганських» земляків на посади, а й продавати особливо вигідні місця. За наданою інформацією, він отримав квартиру в подарунок за призначення Євгена Забишного головним інженером КП ПОР «Полтававодоканал».

У свою чергу, заведені кадри починають налагоджувати бізнес, щоб окупити посаду. За повірку лічильника відділ збуту вимагає кошти з мешканців міста.

Та найприбутковішим наповненням чорної каси стали штрафи, які пропонують віддати готівкою на руки.

Випадок, що стався з одним із підприємців. У його приміщенні був встановлений лічильник холодної води. Одного дня власнику подзвонила прибиральниця і сказала, що пломба на лічильнику обірвана. У той же день власник написав про це заяву в службу обліку та реалізації. Із швидкою відповіддю щодо подальших дій підприємця там не квапилися. На наступний день йому виставили рахунок у 10 000 грн штрафу, і практично відразу працівник відділу запропонував вирішити це питання за 30% готівкою.

«Останній Бастіон» оприлюднив тільки окремі пункти корупційної складової нинішнього керівництва «Полтававодоканалу».

Розпилювання підприємства, оренда 800 м2 асфальтованої ділянки за безцінь благодійним фондом «Сльози милосердя України», причетність до цього депутата обласної ради Ігоря Сірика – у наступних матеріалах.

Видання висловлює подяку за надані факти Валерієві Толкачову, заступникові начальника управління майном обласної ради.