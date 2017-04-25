Намалюй свій дім у форматі 3D

25.04.2017 Поділитися

Уже кілька місяців у п'яти бібліотеках Полтавської міської централізованої бібліотечної системи краєзнавець Олег Лебединський проводить безкоштовні майстер-класи з такою назвою.

Тренінги регулярно проходять і зараз. Олег Валентинович приємно здивований результатами: і високою ерудованістю школярів, які легко засвоюють інформацію й застосовують її на практиці, виявляючи творчий підхід, і інтересом до цієї справи старшого покоління. Починаючи цю загалом нелегку справу він, звісно, сподівався на успіх, але реальність перевищила сподівання.

Трапляються й казуси, які тренер обертає на конструктив. Одного разу на заняття в бібліотеку прийшла старенька, яка навіть "мишкою" користуватися не вміла. Сказала, що завітала "замість онука, який мусив у цей час іти на спортивне тренування".

- Ця бабуся годину вчилася працювати "мишкою", але потім почала робити успіхи й захопилася цією справою, - посміхається Олег Валентинович.

Усе правильно. Адже на тренінги запрошували людей "від семи до сімдесяти семи" років. Однак найбільше в сформованих для навчання групах виявилося усе ж школярів.

Проведення таких цікавих і корисних майстер-класів у міських книгозбірнях стало можливим завдяки тому, що тут є комп'ютери, підключені до Інтернету. Скористатися ними та Інтернетом безплатно може кожен користувач бібліотеки. А майстер-класи Лебединського, як ви вже зрозуміли, безкоштовні.

Олег Валентинович показує кожному, якою комп'ютерною програмою можна скористатися для створення макету будинку - того, в якому живеш, хочеш жити, який тобі подобається чи будинку твоєї мрії.

Коли на перших заняттях він запитував, з чим у присутніх асоціюється дім, діти середнього шкільного віку відповідали: "З теплом", "Із затишком", а доросла пані сказала: "З іпотечним кредитом". Ось як різниться сприйняття залежно від віку й рівня обов'язків.

Олег Валентинович показує на комп'ютері, як можна намалювати будинок у форматі 3D. Також він приносить на заняття рідкісні книжки, в яких є інформація про різні будинки (одну з таких книг можна знайти, окрім його особистої бібліотеки, тільки в елітних агентствах нерухомості). Оскільки більша частина потрібної для навчання роботі в 3D інформації подана англійською мовою, пан Олег з самого початку сказав: "Заразом вивчатимемо й англійську, хто її не знає або знає недостатньо".

Автор творчого проекту "Полтава 3D" окремо провів у бібліотеці-філії сімейного читання №3 майстер-клас "Намалюй свій дім у форматі 3D" для тих першокласників, які відвідують заняття гуртка комп'ютерної грамотності при міському Центрі позашкільної освіти. Дітей (групу хлопчиків) привели в бібліотеку їхні педагоги. Незважаючи на ніжний вік, хлопчики проявили неабияку ерудицію, знання й уміння працювати за комп'ютерами для декого неочікувані (маленькі ще, мовляв...)

Першокласники так захопилися побудовою макетів будинків у 3-D, що працювали в бібліотеці з Олегом Валентиновичем удвічі довше, ніж планувалося. Цікаво було не тільки дітям, а й педагогам і бібліотекарям.

Олег Лебединський із задоволенням відзначає великий інтерес, який проявляють люди різного віку до пізнання принципів роботи з відтворення архітектурних споруд у тривимірній графіці (створенню макетів). Тому майстер-класи в бібліотеках Олег Валентинович обіцяє продовжувати, доки на них буде попит.

Олег Лебединський, як автор і керівник проекту "Полтава 3D", працює з командою молодих ініціативних людей, показуючи Полтаву в тривимірній графіці. Наприклад, архітектуру садиби Івана Котляревського приховують квіти - а цікаво ж подивитися на відкритий будинок, без рослинності. Ось хлопці віртуально й "роздягають" будівлю, щоб краще було видно її архітектурні особливості на екрані. Так можна побачити й Спаську церкву до побудови перед храмом дзвіниць. Цей проект діє вже сім років. Постійно працюють з Олегом Лебединським (у міру сил і можливостей) Олексій Ладін - архітектор і 3D-модельєр, Інна Першина - текстуратор, Олександр Усачов - відеомонтажер, Віктор Бабенко – художник та інші.

- Наш проект "Полтава 3D" відкритий для участі, - каже Олег Валентинович. - І навіть не фахівець з комп'ютерної графіки може допомогти, адже інформації накопичилося більше 300 гігабайт. Роботи дуже багато - по збиранню, класифікації, обробці матеріалу, а також по його впорядкуванню. Тому запрошую долучатися всіх охочих.

Наталія Жовнір, журналістка