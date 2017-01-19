Навіщо свободівці відстоюють «Лугандонію» в Полтавській облраді?

19.01.2017 Поділитися

Олександр Лещенко, продовження.

Два дні тому відбулося засідання конкурсної комісії щодо проведення першого етапу конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора комунального підприємства «Полтававодоканал».

Схоже, що розроблене та перекручене згодом ініціативною групою на чолі з голови Полтавської облради Анатолієм Ханком (Свобода) положення про конкурс на посаду керівника комунального підприємства, в повній мірі проявило всі закладені в цьому положенні підводні камені.

Але чи варто дивуватись? На засіданні конкурсної тільки один чоловік вказував на недоліки кандидатів та голосував проти них. Це був Костянтин Волков. Він – єдиний представник від громадськості, що мав право голосу. Та чи міг він вплинути на результат голосування? Звісно що ні, бо решта – а це шість представників комісії, сформованої головою облради Олександром Біленьким, голосували за його вказівками. Фактично, протягували «донецько-луганський» клан у керівники полтавського комунального підприємства, співвласником якого є кожний полтавець. Не луганці, не донеччани, не #Ельза чи псевдоблагодійний кишеньковий фонд Сльози Милосердя України з депутоатом облради Сіриком (про них пізніше – ред.), а саме полтавці. Ми з вами.

Попри це одразу з початком комісії її голова Ханко разом із заступником голови облдержадміністрації Олегом Пруглом почали відверто лобіювати інтереси «Лугандонії». Саме «Лугандонії», а не спеціалістів із Луганська та Донецька. І ось чому. Комісією зумисно були допущені порушення, що суперечать основним принципам її діяльності щодо збереження рівності усіх претендентів.

Так, під час голосування про допущення до ІІ етапу конкурсу «луганського» претендента Олександра Єгорова (креатура «патріотів» Решетилівщини Біленького і, як виявилося, Ханка – авт.) комісія не врахувала відсутність стажу безперервної роботи в галузі житлово-комунального господарства, який за положенням в кваліфікаційних вимогах має становити не менше двох років.

Також комісія заплющила очі (як Янукович на страусів – авт.) на відкрите (ВІДКРИТЕ! – авт.) кримінальне провадження у ще одного «луганскього» претендента Христинця. У його довідці про відсутність судимості містяться відомості про відкрите кримінальне провадження за статтями, не сумісними з посадою керівника стратегічного підприємства, що надає змогу членам комісії врахувати зазначену інформацію за суттю, а не формально.

Більш того, комісія провела в ІІ тур претендента Каніболоцького. Його останнім місцем роботи зазначено ХК «Енергомережа». Ця компанія причетна до виводу майже 500 тис. грн з «Полтававодоканалу», що підтверджено рішеннями судів. Саме цей факт, на наше переконання, дає змогу комісії розглядати представлену в документах претендентів інформацію за змістом та враховувати її при прийнятті рішення, а не застосовувати формальний підхід.

До речі, якщо застосовувати чисто формальний підхід до наявності чи відсутності документів в пакетах претендентів, то в пакеті претендента Забишного відсутня декларація за минулий рік. З огляду на дату публікації оголошення 21.12.2016 р., декларація повинна була б бути за 2015 р.

Зауваження щодо цих порушень від представників громади, присутніх на комісії з правом дорадчого голосу (за положенням – авт.), представниками комісії ігнорувались. Пругло взагалі дозволи собі розмови на кшталт «не слухайте цього», «голосуймо, як нам треба».

Навіть відсутність у членах комісії представника профспілки від підприємства (самовідвід через наявність конфлікту інтересів – авт.), який би міг від колективу підприємства донести інформацію до членів комісії було проігноровано головою комісії! Хоча, можливо, його слово могло вплинути на хід голосування.

Позаяк, не тільки я серед представників громадськості відчував неприхований поспіх, з яким комісія намагалася провести «потрібних кандидатів»! І згодом стало зрозуміло чому. Бо наступне засідання комісії призначили на 30 січня. За день до запланованої сесії облради. Дата невипадкова. Це зроблено, щоб ніхто не встиг оскаржити рішення. Що це, як не чистий «договрняк»?

Чому ж так сталося? Як ініціатор створення та розробки положення про проведення конкурсів, вважаю, що саме через підтримку ініціативи членів комісії Валерія Прядка (СДПР), Ірини Степаненко (БПП) та керівника корупційної ланки облради – управління майном Сагайдачного, представниками від «Свободи», зокрема Ханком, зі складу комісії було прибрано представників від громадськості. Їх кількість скоротили до мізеру – одного представника від громадської ради при ОДА та профспілкового комітету підприємства! Отже, кількість не зацікавлених у протягуванні «Лугандонів» звели до мінімуму, щоб ті не мали змоги керувати конкурсом. І не дай боже, впливати на результат!

Потім цією ж ініціативною групою було надано одноосібне право Біленькому формувати склад комісій, не погоджуючи його навіть з профільними комісіями облради! Гадаю, що тут простежується корупційна складова. Чим не матеріал для НАБУ?

І тут пригадався минулорічний виступ Ханка на сесії облради. Особливо, його гучна заява.

Тоді, завдяки голосам свободівців, вже на наступному пленарному засіданні, керівником облради став саме представник тої «Солідарності», яку так поливав у своєму виступі Анатолій! Причому, команду голосувати за Біленького своїм однопартійцям Анатолій дав, а сам утримався… Чи варте поваги таке «використання» своїх однопартійців? Особисто я вважаю, що ні…

Загалом, тоді це списали на недосвідченість політика, але як показав час – це були усвідомлені дії!

Біленький виявився земляком (майже сусідом – авт.) Ханка, і тандем «Патріотів Решетилівщини» з того моменту почав своє існування. Як виявилося, навіть більш пріоритетним за партійні обіцянки!

В цивілізованих країнах за невиконанням своїх заяв/обіцянок, слідує заява про звільнення, але тут інша історія! «Солідарність» розрахувалася з Ханком посадою другого заступника голови облради!

Схоже, що всівшись у «владне крісло», Анатолій зрозумів, що «нетакі вони вже й рИги». Та і патріотів «Солідарність» не так вже і переслідує….????

Підтримала призначення на посаду Ханка і громадськість, бо впевнена була, що він нарешті розпочне боротьбу з корупцією та «кулуарними договорняками»! Але не так сталось, як гадалось. На жаль, я на цьому засіданні не отримав від Анатолія відповіді на запитання щодо його щирості. Нагадаю, «Свобода» проводила марш на вшанування пам’яті Степану Бандері, а тижнем раніше кулуарно в тандемі з тими ж «рИгами» (Відродження – авт.) і Сагайдачним Ханко як представник партії, спробував внести зміни в положення про конкурс під чергового товариша!

«То коли ж ти був щирий?», – спитав я Анатолія. На жаль, він не відповів.

Власне й у відповіді не було потреби. Вона – на поверхні. Чергового товариша/однопартійця пристроїли на посаду і не куди-небудь, а саме в джерело корупційних схем облради – в управління майном! Думаю, що не варто очікувати розкриття цих схем! Скоріше, це вже схоже на входження в ці схеми через довірених осіб!

Справджується приказка: Місце сидіння, визначає спосіб мислення!

Як тут не пригадати Бугайчука, Чабановського та й Махніцького зі Швайкою, які після Майдану прийшли на гаслах боротьби з «Системою», а замість цього вмонтувалися в неї!

Це не «наїзд» на партію «Свобода», бо в ній багато хлопців, яких поважаю і залюбки готовий стояти поряд (наприклад фракція міськради, яка твердо тримає свою позицію, не йдучи на договорняки з опонентами! – авт.) Це конкретні претензії до дій конкретної людини, яку хотілося би застергети від «поглинання корупційної Системи»!

Знаю, що на ім’я Ханка направлено звернення-скаргу щодо проведення конкурсу. Подивимось, чи відреагує він на неї? Якщо ж ні, то можна говорити, що «Патріоти Решетилівщини» вже визначили переможця.

P.S. Відеозапис із конкурсної комісії наразі оброблюється операторами й невдовзі з окремою супровідною статтею з’явиться на сайті.