Підозрюваний у незаконному прослуховуванні Бех досі очолює Нацполіцію Полтавщини

14.06.2017 Поділитися

Заява про вчинення кримінального правопорушення про незаконне прослуховування посадовими особами ГУНП і прокуратури Полтавської області працівників СБУ.

Генпрокуратура Украины расследует преступление о незаконном прослушивании мобильных телефонов сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины, а также Управления МВД в Полтавской области. Как пишет Первая инстанция со ссылкой на определение Печерского суда Киева, против бывшего областного производство открыто против экс-прокурора региона Яна Стрелюка и нынешнего начальника милиции Полтавской области Олега Беха, а также их подчиненных. Их подозревают в незаконном прослушивании своих коллег.



Как сказано в судебных материалах, ГПУ расследует преступление о незаконном прослушивании 5 мобильных телефонов сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины, а также Управления МВД в Полтавской области.



Подозреваемыми в совершении этого преступления являются:



- теперь уже бывший прокурор Полтавской области Ян Стрелюк;



- начальник УМВД Украины в Полтавской области Олег Бех;



- один из 4-х заместителей начальника УМВД Полтавщины Олега Беха;

- начальник отдела процессуального руководства при производстве досудебных расследований органов внутренних дел и поддержания государственного обвинения прокуратуры Полтавской области Анатолий Доля;

- старший следователь по особо важным делам СУ УМВД Украины в Полтавской области.



Генпрокуратура уже получила санкцию суда на доступ к документам о ведении негласной «прослушки», чтобы собрать доказательства совершения преступлений. В милиции Полтавщины источники местных изданий сообщили, что «подобных дел можно открыть много, но прежде всего, необходимо разобраться в ситуации, разобраться было ли умышленное прослушивание…».



Стоит отметить, что ранее "Прокурорская правда" писала о том, как несколько дней назад прокурор Полтавщины Ян Стрелюк променял свой кабинет в Полтаве на кресло и. о. прокурора Соломенского района Киева. Существует версия, что именно решение суда (вынесенное 14 августа) "подтолкнуло" законника к скорой отставке и бегству. О том, что Стрелюк не подозревал о грозящих ему неприятностях говорит также тот факт, что еще 18 августа он проводил координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона.



Сам Стрелюк, который неоднократно становился героем публикаций "Прокурорской правды", был назначен прокурором Полтавской области в сентябре 2014 года.

Просимо невідкладно внести відомості до ЄРДР, повідомити редакцію видання про прийняте процесуальне рішення.

Зазначимо, 12 червня представники НКВД у Полтавській області намагалися заарештувати на 60 діб головного редактора «Останнього Бастіону» Геннадія Сікалова на підставі фальсифікованої кримінальної справи.

Нагадаємо, раніше вже погрожували головреду «Зіньківщини по-іншому», нашому журналісту Сергію Нагорному, журналістці «Полтавщини» Дарині Синицькій. Журналіста Ігоря Моїсеєнка знайшли з пакетом на голові. Чоловік у лікарні.

Віктор Карпенко