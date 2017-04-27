Пісня, як молодість

27.04.2017 Поділитися

У полтавській міській бібліотеці-філії №6 відбулася творча зустріч дорослих читачів з авторами і виконавцями під назвою "Пісня, як молодість".

Звучала висока поезія, популярні пісні й, зокрема, мелодії 70-80-х років минулого століття, на які припала молодість більшої частини учасників заходу. Бібліотекарі представили чотирьох обдарованих різносторонніми талантами творчих людей: відомого полтавського барда й музиканта Михайла Пахомова, гітариста, композитора, виконавця пісень і знаного в Полтаві фотохудожника Юрія Жолтишева та солісток з красивими, ніжними і водночас сильними голосами Віру Мотчану та Лідію Новікову.

У залі бібліотеки був аншлаг. На концерт прийшли люди різного віку, від дітей до дідусів і бабусь.

Юрій Жолтишев, перш ніж виконав кілька пісень під власний гітарний супровід, розповів про найулюбленіші творіння класиків світової літератури і порекомендував книги, які, сказав, всім варто обов'язково прочитати.

Низку надзвичайно красивих ліричних пісень у ритмах джазу на електрогітарі виконав лауреат і дипломант музично-пісенного конкурсу "Журавлиний ключ" Михайло Пахомов. Михайло на естраді дуже давно, музикою й співом займається на професійному рівні, з джазовим колективом гастролював по Україні.

Були в його молодості КВК на турбомеханічному заводі в Полтаві, де він певний час працював, циркова студія при Полтавському міському Будинку культури, де він забезпечував музичний супровід акробату, котрий ходив по канату. Михайло Пахомов скрізь щедро дарував свій талант людям. І цього разу публіка залишилась у величезному захопленні від його виступу.

Михайло Пахомов виконував сольні номери або співав у дуеті з Вірою Мотчаною.

Також порадував публіку жіночий дует Віри Мотчаної і Лідії Новікової. Музичний супровід жінкам забезпечував Михайло Пахомов.

Глядачі не хотіли відпускати артистів з імпровізованої сцени, старші користувачі бібліотеки замовляли пісні молодості, підспівували безвідмовним артистам.

Дві години концерту пролетіли непомітно. Всі щиро дякували виконавцям, а також бібліотекарям, які організували для читачів таке чудове дозвілля. Навперебій запитували, коли відбудеться наступна така зустріч у бібліотеці з концертом. Організатор і ведуча заходу - бібліотекар Світлана Тимошенко пообіцяла проводити їх щокварталу.

Полтавська поетеса й гумористка Валентина Нездойминога прочитала артистам свій вірш, у якому висловила вдячність за подаровану радість. А насамкінець трохи розбавила лірику дотепною гуморескою.

Наталія Жовнір

На фото Михайло Пахомов; фрагменти концерту