Пісоцький відзвітувався про децентралізацію перед ОБСЄ

16.02.2017 Поділитися

Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький розповів про процес децентралізації в регіоні під час зустрічі з членами Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ за участі представників Полтавської ОДА.

– На сьогоднішній день Полтавщина посідає одне з провідних місць у цій сфері. На початок 2017 року, ми вже маємо 18 об’єднаних громад, – сказавПісоцький.

За його словами, сьогодні вкрай важливим залишається ухвалити законопроект щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання.

За данами сайту Полтавської облдержадміністрації, на початку 2017 року на базі 81 місцевої ради діятиме 23 спроможних об’єднаних громад, з яких 2 – міські, 6 – селищних та 15 – сільських.

Вони об’єднали 324 населені пункти, де проживає 162 тис.осіб. Без урахування чисельності міст обласного значення це 25% населення області.

Олександр Гуцул