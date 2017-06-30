Побиттям селян на Кіровоградщині «заправляв» недодепутат від «Народного Фронту»

30.06.2017 Поділитися

Стало відомо ім’я людини, що керувала операцією з побиття жителів с. Бережинки і ветеранів батальйону «Донбас». Побиттям керував Роман Пицків, заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіціі (на фото праворуч від Арсена Авакова). Інформацію оприлюднив Штаб блокади торгівлі з окупантами.

Пицків у серпні 2014 року разом із іншими провідними командирами добровольчих спецпідрозділів МВС України увійшов до складу Військової ради партії «Народний фронт» — спеціального органу, покликаного розробити пропозиції щодо зміцнення системи оборони країни.

Також він увійшов до списку кандидатів у народні депутати від партії «Народний фронт» по 205-му мажоритарному виборчому округу, Деснянський район та частина Новозаводського району міста Чернігова. 7 жовтня на прес-конференції Пицків повідомив, що він уклав умову про співпрацю з кандидатом від політичної партії «Демократичний альянс» Ігорем Андрійченко, бійцем 13-го Батальйону територіальної оборони ЗСУ «Чернігів-1» Чернігівської області.

На питання, як він планує працювати у Верховній Раді, Пицків відповів так: «Ні для кого не секрет, що у кожного депутата є своя команда, — консультантів, активівстів, юристів. Скажу чесно всім, і це для мене важливо — я не збираюся писати закони сам, ми, командири, йдемо туди зробити одну корисну річ — скасувати кнопкодавство і нехлюйство, коли приймаються незрозумілі народу рішення, і він змушений виходити на вулиці».

В ході голосування у одномандатному окрузі № 205 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року отримав 7,69% голосів і зайняв четверте місце

Минуло три роки і Пицків командує операцією побиття «людей вимушених виходити на вулиці». До речі рейдер - господар тітушок - нардеп Юрій Береза (на фото другий зліва).

Цікаво, на цій фотографії залишилась хоч одна чесна людина, яка не продала совість і душу дияволу за владу та гроші, риторично питає Штаб блокади торгівлі з окупантами.