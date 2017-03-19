«Полтава» перемогла «Оболонь-Бровар» та наблизилася до першої 10-ки

19.03.2017 Поділитися

Завдяки голу Нехтія, команда Юрія Ярошенка здобула важливу гостьову перемогу та «дихає» в спину першій десятці.

«Оболонь-Бровар» 0:1 «Полтава»

Голи: Нехтій, 74

«Оболонь-Бровар»: Федорівський – Пінчук, Безуглий, Корнєв (К) (К. Коваленко, 79), Бровченко – Гордійчук, Сахнюк (Скакун, 53), Гурмак, Слободян (Корольчук, 67), Єременко – Шевчук

Запасні гравці: Поштаренко, Ковбаса, Шевченко, Шаповалов.

Головний тренер: Олег Мазуренко.

ФК «Полтава»: Кринський – Парамонов, Ковтун, Кушніренко, Голіков – Дмитренко, Насібулін (К) (Соломка, 75), Лебеденко, Трояновськиц, Зеленевич (Дегтярьов, 88) – Нехтій (Бородай, 90+4).

Запасні гравці: Черниш, Приходько, Сокуренко, Пучковский.

Головний тренер: Юрій Ярошенко

Господарі поля контролювали хід поєдинку, намагаючись знайти шляхи до воріт суперника, але, на превеликий жаль для вболівальників, майже не створювали гострих моментів. Із першої п’ятнадцятихвилинки запам’ятався лише дальній удар Слободяна, який пройшов у кількох метрах від воріт. «Пивовари» більше володіли м’ячем, намагалися підключати Шевчука довгими передачами, але до справжніх загострювань діло так і не доходило. Так пройшло півгодини, але на 35-й хвилині футболісти «Оболоні-Бровар» чудово вийшли в атаку, вивели Єременко один на один із голкіпером, але той був збитий Трояновським у карному майданчику.

Арбітр, не вагаючись, вказав на позначку. Пенальті пішов виконувати Олег Слободян, але, на жаль, не зміг переграти Кринського з позначки. А вже за кілька хвилин голкіпер «оболонців» Назарій Федорівський був змушений рятувати команду після небезпечного удару Нехтія з лінії карного майданчику. Загалом, перша половина гри запам’яталася лише своєю кінцівкою, вболівальники очікували цікавішого у другій половні.

Старт другого тайму поєдинку «пивовари» можуть записати собі в актив. Уже через 6 хвилин після виходу із роздягальні господарі поля змогли створити дуже небезпечний момент. Юрій Бровченко виконав навіс зі стандарту, а Дмитро Єременко його замкнув, пробивши всього в метрі від поперечини воріт Кринського.

Але на 74-й хвилині полтавці зробили дуже неприємний сюрприз вболівальникам киян. Гості вибігли в контратаку, Насібулін зробив тонку передачу в карний майданчик господарів, а Владислав Нехтій спромігся переграти Федорівського та відкрити рахунок — 0:1 — гості вийшли вперед.

Підсумовуючи, можна сказати, що обидві команди провели достойний поєдинок, але фактична відсутність небезпечних моментів призвела до відсутності великої кількості забитих м’ячів.

Ярошенко: «Важко було обом командам. Вдячний за перемогу»

Наставник «чорно-зелених» поділився власними міркуваннями з приводу переможного першого матчу після зимової перерви.

– Важко було обом командам. По грі видно, що клуби тільки-но вийшли з паузи. Вдячний хлопцям за перемогу. Нам було її здобути ще важче, оскільки, ми весь час тренувалися та грали на штучному покритті, тільки вчора вийшли на натуральний газон.

Відзначив Юрій Ярошенко і суперника, який є прямим конкурентом ФК «Полтави» у боротьбі за місце всередині «турнірки».

– Відзначу «Оболонь-Бровар», вони старалися, грали на своєму полі. Перш за все, ця перемога – заслуга усієї моєї команди. Вдячний за те, що домоглися свого. Що втілили на полі заплановане під час тактичних занять.

Перегравши киян, полтавці впритул наблизилися до «пивоварів» у таблиці. «Оболонь» залишається на вищому місці лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених.