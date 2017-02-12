Полтавці намалювали свої домівки у форматі 3D

12.02.2017 Поділитися

У Полтаві відбувся майстер-клас «Намалюй свій дім у форматі 3D»

Автор творчого проекту «Полтава 3D» Олег Лебединський розробив програму з проектування будівель, завдяки якій полтавці змогли відтворити власні домівки у відповідному форматі.

Він провів майстер-клас для всіх бажаючих і ознайомив учасників із правилами користування графічними програмами, що дозволяють розробляти макети будівель.

– Завдяки комп’ютерному забезпеченню ми маємо можливість проводити подібні майстер-класи для усіх бажаючих безкоштовно,– розповідає Лебединський.

Захід було проведено у міській бібліотеці-філії сімейного читання №3. Організатори заходу і надалі планують впроваджувати дану ініціативу в інших закладах міста.