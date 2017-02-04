Полтавщина – лідер із забезпечення військових землею

04.02.2017 Поділитися

За тиждень ГУ Держгеокадастру в областях видало 954 накази про виділення землі військовим та їх родинам.

Проте за виділенням земельних ділянок в оренду Полтавщина навіть не увійшла у п’ятірку. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надано у Київській – 70, Вінницькій – 53, Чернігівській – 38, Харківській – 28 областях.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Полтавській – 149, Вінницькій – 120, Дніпропетровській – 83, Волинській – 76 областях.

Нагадаємо, що за увесь час 1100 полтавських військових отримали землі та 7 855 дозволів загальною площею 11 260 гектарів.

Відділ моніторингу