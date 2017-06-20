Полтавщина третя за рівнем безробіття в Україні. Гірше лише на Донеччині та Луганщині

20.06.2017 Поділитися

Полтавська область одна з «лідерів» за рівнем безробіття за перший квартал 2017 року. Перші позиції розділяють Донеччина та Луганщина. Про це йдеться у рейтингу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Цікаво, що роком раніше Полтавщина посідала 22 сходинку, зараз вже 23 із 25 регіонів, у тому числі – Київ.

Першими у цьому рейтингу є Донецька та Луганська області. Порівняно з 2016 роком вони помінялися місцями. Замикають п’ятірку найгірших областей за цим показником Запорізька та Чернігівська області.

Першими ж у рейтингу є Чернігівщина, яка минулого року була на 15 місці. Друга – Вінниччина, яка роком раніше була п’ятою, далі м. Київ, який утратив дві позиції. Харківщина та Київщина – четверті та п’яті відповідно.

У рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів Полтавщина займає перші місця.

Віктор Карпенко