Полтавщину занесли до 10-ки найбрудніших регіонів

20.12.2016 Поділитися





Полтавська область увійшла в 10 найзабрудненіших в Україні за даними звітного проекту Департаменту екології та раціонального природокористування, який презентували під час відповідної комісії в облраді.

Повідомляється, що на сьогоднішній день, в регіоні склалася складна ситуація з концентрацією забруднюючих речовин в повітрі. Це зумовлено наявністю газо- та нафтопереробних комбінатів, як наприклад, у Кременчуці.

У порівнянні з попереднім місяцем збільшилася середньомісячна концентрація пилу, сірки, вуглецю, діоксиду азоту, сажі та хлористого водню.

Співставлення результатів вимірювань з червнем поточного року свідчать, що рівень забруднення атмосферного повітря обласного центру дещо збільшився на вміст чадного газу, аміаку та формальдегіду.

– На сьогодні маємо невтішну ситуацію, коли Полтавщина увійшла до 10-ки найзабрудненіших областей. Попри це водні ресурси в нашій місцевості мають допустимий рівень вторинних речовин, – розповів голова департаменту екології та природних ресурсів при Полтавській ОДА Ігор Піддубний.

Згідно з Програмою гідрохімічного контролю якості водних ресурсів басейну річки Дніпро, кожний місяць Полтавське регіональне управління водних ресурсів відбирає проби з Дніпра у створі водозабору м. Горішні Плавні (кол. Комсомольськ – ред.), Власівського водозабору м. Кременчука та ВАТ «Полтаварибгосп» с. Святилівка Глобинського району. Результати аналізів показали, що гідрохімічний режим води Дніпра у створі водозабору м. Горішні Плавні відповідала нормам на 5 липня цього року.

Радіаційний стан, в свою чергу, відповідає природному фону і складає 0,10 – 0,20 мкЗв/год, що вважається нормальним.

Також раніше повідомляли, що 675 стихійнихсміттєзвалищ нарахували на Полтавщині. Як цю кількість планують скорочувати, читайте:

Олександр Гуцул