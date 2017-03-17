Полтавських комунальників змусять заплатити за не прибрані взимку вулиці

17.03.2017 Поділитися

У Полтавському АМКУ з’ясували, що «ЖЕО № 2» та «УМБ №23» не надавали послуги належним чином. А міське Управління ЖКГ, яке не проконтролювало цей процес, має повернути невикористані кошти до бюджету.

У ході розслідування служба довела, що підприємство не має необхідної кількості двірників. Наслідок цього — надання неякісних послуг з прибирання прибудинкових територій цієї зими. Це призвело до збільшення травматизму серед полтавців.

В АМКУ дії «ЖЕО №2» кваліфікували як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Адже такі дії можуть призвести до утиснення інтересів споживачів. За умови конкуренції на ринку, вони були б неможливими.

КП «ЖЕО №2» має сплатити штраф у розмірі 68 тис. грн. Щодо «УМБ №23», цей орган мав надавати послуги по зимовому утриманню вулично-дорожньої мережі.

— Цієї зими ми взяли інформацію з травмпунктів. Крім того, до нас масово зверталися полтавці. Та і усі ми ходили містом і бачили якість наданих послуг «ЖЕО №2» «УМБ №23», — розповів голова Полтавського тервідділення АМКУ Володимир Оніщенко.

У ході дослідження ПАТ «УМБ №23» не надало інформації та копій підтверджуючих документів стосовно технічної можливості виконання в повному обсязі умов договору з УЖКГ щодо зазначених послуг. Крім того, споживачі не мали альтернативи в їх отриманні. А це свідчить про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

— Представники ПАТ «УМБ №23» не прибули на засідання колегії. Раніше не допустили до перевірки. Коли прийшла комісія, її змусили чекати, не надали договір, та усі необхідні документи, пославшись на лікарняні та відпуски співробітників, — Оніщенко.

Так, відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2016 рік «ЖЕО №2» отримало 4,5 млн грн з місцевого бюджету на утримання житлового фонду тергромади Полтави, у тому числі щодо заходів по утриманню територій «червона лінія». Тому можна говорити про те, що бюджету нанесені збитки за рахунок повноцінного фінансування робіт, які фактично в цьому обсязі не виконуються.

В АМКУ вважають, що саме бездіяльність міського УЖКГ призвела до порушень законодавства з боку «ЖЕО №2» та «УМБ №23». Тому Управління має понести відповідальність за створення умов для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Володимир Оніщенко наголосив на тому, що АМКУ буде контролювати прибирання міста у весняний період:

— Сподіваємося, що достукаємося до міської влади і своїми рішеннями підштовхнемо їх звернути увагу на ситуацію, що склалася на ринку житлово-комунальних підприємств у межах міста Полтави — тут є низка питань.

У січні Полтавське тервідділення АМКУ розпочало справу через неналежне прибирання вулиць КП «ЖЕО №2». Крім того, на початку лютого розпочалося провадження по «УМБ №23» за неякісне виконання обов’язків. У обох справах також фігурує Управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому, яке мало контролювати дії цих органів та було замовником їхніх послуг.

Віктор Карпенко