Полтавський Господарський суд постановив стягнути 3,63 млн грн із білицького свинокомплексу за шкоду екології

14.02.2017 Поділитися

Людмила Стельмах (Кучеренко) для «Останнього Бастіону»

7 лютого Господарський суд Полтавської області постановив стягнути в доход бюджету з ТОВ «Сільські традиції» 3,63 млн грн збитків та понад 54 тис. грн. судового збору, сплаченого ДЕІ при поданні позову.

Нагадаю, розглядався позов Державної екологічної інспекції у Полтавській області (ДЕІ) до ТОВ «Сільські традиції» (свинокомплекс у смт. Білики) про стягнення 3,63 млн. грн. за забруднення 2,7 га земель запасу Білицької селищної ради неочищеними продуктами життєдіяльності свиней.

Такий факт виявили жителі Біликів наприкінці серпня минулого року, склали акт разом з адміністрацією селищної ради й зафільмували. На диску, який долучено до матеріалів судової справи, добре видно, як бринить від напруги товстий гнучкий шланг, під’єднаний до закопаних в землю металевих труб, що тягнуться до очисних споруд свинокомплексу, а далі зору відкриваються кілька смердючих рукотворних озер 100 х 30 метрів завглибшки 2-3 метри.

Тобто, бізнесмени, не питаючи дозволу органу місцевого самоврядування, вилили на його землю десятки тисяч тонн фекалій. Після того, як скандал набрав обертів, на них приїздив «помилуватися» і голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Позаяк у свинячих фекаліях понад сорок шкідливих речовин, на цих землях не можна буде вирощувати сільгосппродукцію кілька, а може, й десятки років. Отрута просочилася глибоко в ґрунт, у ґрунтові води. У ставку за 200 метрів нижче виздихали всі раки.

«Та то не наше лайно!» – намагався переконати суддю Дмитро Буряк. А присутнім було дуже соромно за молодого юриста, який вдавав із себе дурника, адже в радіусі ста кілометрів немає інших свинокомплексів. Ну не привозили ж каністрами свинячу жижу за три кілометри селяни зі своїх приватних господарств!

Зате свинарі подали до Октярського райсуду Полтави позов про стягнення 11 мільйонів гривень за нібито завдані підприємству збитки з 11 громадських активістів, які восени 2016 року брали участь у пікетуванні свинокомплексу.