Полтавський ректор-регіонал Онищенко перетворив свій виш на закриту цитадель

14.03.2017 Поділитися

Полтавський ректор-регіонал Володимир Онищенко перетворив свій виш у неприступну структуру, куди не пропускають українськомовних громадян, зокрема журналістів.

Завітавши до Полтавського національного технічного університету для зйомок студентської універсіади з настільного тенісу, журналісти «ОБ» стикнулися з перешкоджанням роботі, хамовитим поводженням охорони та закритістю державного вишу. Охоронці на першому поверсі головного корпусу відмовилися пропустити нашого кореспондента в спортивну залу навчального закладу на захід. Свою поведінку мотивувати відмовилися, заявивши, що «таких» вони не пропускають.

«Мы таких не пускаем», – заявили на пропускному пункті нашому журналістові. Надавши посвідчення акредитованого ЗМІ, спецкор спитав в охоронців про законність таких дій. На це він почув відповідь (цитуємо дослівно мовою оригіналу): «Шо ты мне показываешь? Не надо мне твоих посвидчень. Я тебе сам сколько угодно таких посвидчень наделаю. И вообще – мы прессу не пускаем».

На вимогу нашого працівника не перешкоджати його законній журналістській діяльності і таки пропустити, охорона відмовила й пообіцяла зателефонувати проректорці з науково-педагогічної і соціальної роботи Світлані Сівіцькій для владнання ситуації. Із незрозумілих причин дзвінок не відбувся. Чоловіки у формі не пояснили, чому різко передумали викликати проректорку. Видання припускає, що охоронці забули номер викладачки від переляку, спричиненого проханням говорити з нами державною мовою. До речі, навіть після зауваження й прохання послугуватися українською в публічній розмові, охорона демонстративно продовжувала говорити з нами російською.

Останній факт корелюється і з позицією самого ректора вишу Володимира Онищенка. Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-член «Партії Регіонів» Онищенко під час планерки в університеті погрожував розправитися зі студентами, що мали проукраїнську позицію і скандували «Слава Україні».

«Чьи это студенты? Так вот, Ирина Александровна, пи*дец вам. Я вам говорю, так что пишите заявление. Я прохожу – одни студенты здороваются, а эти кричат «Слава Украине». Ты че – совсем уже мозгами поехали?», – озвучив голос Онищенка на прихованому записі.

На цьому ж записі чути, як ректор принизливо висловлювався про чинного президента Порошенка й обіцяв «припомнить» студентам і викладачам їх патріотичну позицію.

Зазначимо, це непоодинокий випадок порушення прав журналістів у стінах ПолтНТУ. Раніше охоронці Онищенка вже намагалися не пропустити «ОБ» на нагородження лауреатів премії Степанюка. Також службовці виганяли за зйомку корпусу університету нашу колегу з Полтавського Громадського телебачення.

У загородженні від журналістів виш Онищенка наближається до найзакритішої структури області – кабінету голови Полтавської ОДА Валерія Головка з кількома рівнями охорони, турнікетами й батальйоном спецпризначення «Сокіл».

Видання публічно звертається до ректора ПолтНТУ Володимира Онищенка з вимогою дотримуватися Конституції України в частині державної мови. Також через засіб масової інформації доводимо ректорові до відома, що «умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років» (ст. 171 п. 1 Кримінального Кодексу України).