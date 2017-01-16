Полтаву перетворюють на філію «Лугандонії»

16.01.2017 Поділитися

Олександр Лещенко, голова ГО «Громадський майдан Полтавщини»

Недавно з’явилося оголошення конкурсу на посаду керівника КП «Полтававодоканал» на сайті Полтавської облради. 17 січня буде представлено кандидатів на посаду керівника. Чого варто чекати від них? Можливо, нових облич, інноваційну молодь, що нарешті впровадить новітні технології?

Саме для цього і запроваджувались конкурси, щоб відійти від «кумівства», родичання чи бізнес-партнерства з можновладцями, які збагачуються за рахунок споживачів.

Пропоную оглянути претендентів на посаду керівника «Полтававодоканалу»:

1. Кретович Олег Іванович – останнє місце роботи – генеральний директор КП «Полтававодоканал»;

2.Тазберг Олександр Вікторович – працював на підприємстві «Полтававодоканал» 1992-2009-рр. начальником Супрунівських очисних споруд, заступником начальника служби водовідведення;

3. Забишний Євген Васильович – КП «Полтававодоканал», останні три місяці – головний інженер КП «Полтававодоканал»;

4. Єгоров Олександр Олександрович – в.о. генерального директора КП «Полтававодоканал», виходець із Луганська;

5. Христинець Володимир Григорович – заступник генерального директора КП «Полтававодоканал» із Луганська;

6. Каніболоцький Володимир – директор із виробництва КП «Луганськвода», зараз тимчасово мешкає в Києві;

7. Воротинцев Василь Альбертович – генеральний директор «Донбастеп лоенерго»;

8. Гапич Євген Анатолійович – юрист «Донецькобленерго», мешкає в м. Курахово Донецької обл.

Як бачимо, з 8 претендентів – 5 із Донбасу (мабуть «випадково» з бізнес вотчини голови облради Біленького та його бізнес партнерів – авт.).

Голова облради Біленький, схоже, полюбляє запрошувати «спеціалістів» у Полтаву саме з цієї «Силіконової долини України». Місцеві спеціалісти його не влаштовують для реалізації «амбітних планів» (а скоріше – для запобігання «витоку інформації» про свою «діяльність» – авт.).

Чим же прославився регіон, з якого нам нав’язують «спеціалістів»? Можливо, на Донбасі вони навели лад в мережах водоканалів та тепломереж і хочуть поділитися досвідом? (чомусь першим ділом пригадалася ситуація в Алчевську – авт.).

Та все ж таки, без сумніву, вони поділяться своїм досвідом. Питання тільки: яким? І чи він нам потрібен? Дотаційний регіон, у якому той був «кращим бізнесменом», хто був ближче до «бюджетного корита». Саме з дотаційних підприємств виникла велика кількість новітніх мільйонерів та олігархів! Олігархічні клани б’ються за такі «збиткові підприємства» (може вони альтруїсти? – авт.). Та дивлячись на зростання їхніх статків у прямій пропорції з приХватизацією «збиткових підприємств», стає зрозумілим, що після заволодіння установ, просто перенаправляється «чорний кеш» з карманів чиновників до карману одного олігарха!

Так може варто навести лад та контроль на підприємстві, прибрати корупційні складові в тарифах і від цього виграють всі споживачі?!!!

Переглядаючи список претендентів, зрозуміло що всі вони вихідці саме з цієї корумпованої «Системи» і чекати чогось нового від них не варто!

Взірцем може служити приклад з приходом на підприємство нинішнього в.о. керівника Олександра Єгорова. По «накатаній схемі» він привів з собою своїх бізнес-партнерів, і вони поцупили з «Полтававодоканалу» півмільйона грн (це – половина з запланованої афери – авт.).Украли б усе, але тодішній керівник підприємства разом з громадськими активістами завадили крадіжці в бажаному обсязі. Чи перейнялись цим питанням депутати облради, яким ми довірили контроль за комунальними підприємствами? Вони ж брали на себе зобов’язання перед виборцями оберігати їхнє майно. Де там! Велика їх кількість у кулуарах облради навпаки агітує підтримувати саме Єгорова!

Розглянемо детально всіх кандидатів:

Кретович Олег – пройшов кар’єрну драбину саме на «Полтававодоканалі». Попри багато розмов про претензії щодо його роботи на підприємстві з боку депутатів, по закінчені його контракту, було створено депутатську комісію для вивчення цих претензій. Не дочекавшись висновків комісії, Біленький звільнив його з посади і швиденько призначив в.о. керівника «Полтававодоканалу» Єгорова (про вкрадені півмільйону за підписом Єгорова забув? Чи покриває? – авт.). І вже після цих призначень, комісія зробила свій висновок: жодна з претензій не підтвердилась! То на якій підставі його звільнив Біленький? Треба надати належне Кретовичу, що той не пішов шляхом поновлення через суд (як правило юристи ОДА та ОР всі суди програють! – авт.), а пішов на конкурс.

Тазберг Олександр Вікторович – «темна конячка» конкурсу.Працював на Супрунівських очисних спорудах і начебто має патенти на винаходи. Можливо, що він дійсно має на меті впровадження винаходів та реорганізацію підприємства на благо споживачів, а не корумпованих чиновників?

Забишний Євген Васильович – скоріше «технічний кандидат» для «розбавлення» Донбаської експансії. Тут уже видно роботу політтехнолога! Знайомтесь: Сергій Філь, політтехнолог Юри Іванющенка (Єнакієвського), Шахова (бізнес-шефа Біленького), а тепер і Біленького. Хоча його роль схоже дещо більша… Перший раз його побачив після призначення Біленького головою облради, коли зайшли поговорити саме про розробку положення про конкурси. У середині розмови з задньої кімнати кабінету голови облради вийшла незнайома людина! Вона звідти прослуховувала розмови! Моєму здивуванню не було меж! В кабінеті чиновника, що має допуск до державної таємниці, розгулювала стороння особа! Потім Біленький спробував з «Донбаським безпрєдєльним розмахом» легалізувати цю людину, порушуючи законодавство, спробував призначити його на посаду! Розумію, що в їхніх краях – це було звичною справою, але в Полтаві активісти їм швидко нагадали, що у нас працюють за законодавством. І ті швиденько звільнили Філя з посади! Але залишившись без посади, він продовжує курсувати кабінетами облради, чим підтверджує розмови, що саме він є смотрящим/подсматрюючим за Біленьким від своїх «політтехнологічних роботодавців» Іванющенко та Шахова.

От і довелося цим «комбінаторам» залучати «технічних кандидатів».

Хоча Євген є кваліфікований спеціаліст, в принципі коли депутати хочуть отримати грамотні відповіді на питання – вони запрошують його, а не в.о. керівника підприємства. Він – вихованець цієї «Системи» і питання: чи піде він проти неї? І чи варто очікувати від нього ініціативи – не факт…

Олександр Єгоров – після його появи на підприємстві відповідно, за його підписом, вкрали (повісили на плечі споживачів – авт.) півмільйона грн (до цього він «стажувався» на аналогічній схемі збанкротування «Запоріжжяобленерго»!

Олександр Єгоров

Там було задіяно декілька «відкатних» підприємств… Тут же встиг тільки одне долучити і то, наполовину – авт.). А «школу молодого бійця» проходив на «кузні таких талантів» – підприємстві «Луганськвода»! Майже всі «варяги-кандидати» проходили цю «кузню»! (до речі, депутати Кременчугської міськради вигнали ще одного «комбінатора» з «Кременчугводоканалу» за схеми, які той привіз також з цього підприємства! – авт.).

Христинець Володимир Григорович – ще один виходець з «Луганськводи».

Його також доля покидала по підприємствам Донбасу. Детальніше читайте:

Його поява на підприємстві за розповідями працівників відзначилася бійкою за розподіл зон впливу…

Схоже, що він з Єгоровим є конкурентами від зон впливу ОДА та облради.

Каніболоцький Володимир – ще один представник «Луганськводи» … Схоже, що в перемозі Єгорова політтехнологи не впевнені, тому підготовлюють запасні варіанти…

Воротинцев Василь Альбертович – людина старої формації, хоча з вченими степенями, але сформована в «Системі» і чекати від нього чогось новітнього –не приходиться….

Гапич Євген Анатолійович –не зміг оминути конкурс і «головний альтруїст» Ахметов! Той в останній момент відрядив свого вихованця. Гадаю, цим він сплутав карти нашим «комбінаторам». У них став вибір між людьми Іванющенка та Ахметова… Гадаю що саме вони будуть намагатися розіграти між собою переможця. Про стиль роботи з вимивання коштів ахметівських компаній гарно описано: http://apravda.com/node/6719/

Сам же Євген Анатолійович юрист і гадаю, його відрядили не для модернізації мереж. Мабутью, це перші кроки «віджиму» підприємства…

Ось його шлях в компаніях Ахметова. Переконаний, він зробить усе, щоб у Ріната стало на одну компанію більше…

Гапич був представником «Партії Регіонів» від Слов’янська разом із мером Нелею Штепою (за сепаратизм зараз під слідством! – авт.) на з’їздах.

Отже, переглянувши кандидатів, виникло питання: а деж конкурс? І відповідь: переможця визначають уже зараз… І без нас…

В результаті, розраховувати на якісні зміни не приходиться, бо люди з «Системи» (якими являються всі кандидати – авт.) працюють за єдиними схемами: через підставні компанії виводять кошти власникам (чиновникам або олігархам), а на публіку виставляється збитковість, яка лягає тягарем на споживача.Їм не вигідно модернізувати мережі, бо відпаде щорічна необхідність в ремонтах, на яких неконтрольовано і «відмиваються» кошти, які випрошуються з бюджетів, користуючись міні-шантажем через монопольне становище цих підприємств…

Голова облради Біленький всіляко допомагає реваншуванню минулої влади через влаштування її представників на керівні посади. Вочевидь, його не влаштовує праця за законодавством і все більше він втілює працю по-понятіям, до якої звик на Донбасі! І це все результат мовчазної бездіяльності депутатів облради (нагадаю що вже майже рік лежить моє звернення до антикорупційної комісії облради, де я навів факти порушення законодавства головою облради і його не виносять на розгляд! – авт.) То чи варто дивуватись коли, Біленький нехтує рішеннями депутатських комісій і приймає рішення на власний розсуд або за наказами політтехнологів.

Фактично, депутати спаплюжили поняття відкритого та прозорого конкурсу до купівлі-продажу громадського майна кримінальним олігархатом. Завдяки змовницьким діям голови облради Біленького на теренах Полтавщини його бізнес-спільники, у тому числі й розшукувані, мають змогу скупляти комунальне майно за корупційними схемами. Також розставляти на керівні посади представників донецького олігархічного клану.

Що чекати далі? Викриків «Путін прийди»? На Полтавщині вже помічена активізація проявів сепаратистів і тітушок, які намагаються сподобатись за принципом «дозвольте бути корисним» для реваншистів від минулої влади.

Чим може громаді варто таки взяти контроль над своїм майном, доки його вщент не розікрали?