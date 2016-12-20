Понад 70 полтавських захисників України занесуть до Книги пошани
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Про це говорили під час засідання президії обласної ради.
Питання вшанування полеглих воїнів, що полягли на сході України, було першим на порядку денному. Серед увічнених військових, солдати – від рядових до старших лейтенантів. Загалом, кількість бійців - 77.
Це вже не перший випадок вшанування захисників України. Загалом, пам’ять бійців увічнюють вже не вперше: у Книзі пошани вже є близько 100 військових.
Також серед питань, які розглянуть під час наступного засідання облради, будуть: затвердження планів формування громад області, також розглянуть обласний бюджет наступного року. Загалом до порядку денного внесли 28 питань.
Віктор Карпенко