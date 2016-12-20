Понад 70 полтавських захисників України занесуть до Книги пошани

20.12.2016 Поділитися

Про це говорили під час засідання президії обласної ради.

Питання вшанування полеглих воїнів, що полягли на сході України, було першим на порядку денному. Серед увічнених військових, солдати – від рядових до старших лейтенантів. Загалом, кількість бійців - 77.

Це вже не перший випадок вшанування захисників України. Загалом, пам’ять бійців увічнюють вже не вперше: у Книзі пошани вже є близько 100 військових.

Також серед питань, які розглянуть під час наступного засідання облради, будуть: затвердження планів формування громад області, також розглянуть обласний бюджет наступного року. Загалом до порядку денного внесли 28 питань.

Віктор Карпенко