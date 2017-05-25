«Профффесійне» переслідування журналістів від ГУНП і прокуратури в Полтавській області

25.05.2017 Поділитися

Після публікації статті «Незмінні традиції МВС» та підготовки до публікації ІІ частини розслідування прокурори прокуратури Полтавської області майже до опівночі засідали над питанням, як уникнути розголосу внаслідок журналістського розслідування відносно педофіла й племінниці прокурора області Кармазіна, яка мала пряме відношення до розгляду кримінальної справи № 1622/9389/2012 в Октябрському районному суді, у результаті якої частково виправдали педофіла, а прокурор Кармазіна не спромоглася подати апеляційну скаргу. Про це незабаром на «ОБ».

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Також вирішували, як захистити «дуже поважних людей» з новоявлених акціонерів «Докучаєвських чорноземів» і колгоспу в Диканському районі, а ще «поважних людей», причетних до розкрадання 2,8 млрд з «Укргазвидобування» і закрити рота виданню «Останній Бастіон» і головному редактору Геннадію Сікалову, унеможлививши вихід ІІ частини розслідування.

Рішення прокурорів і міліціянтів було досить оригінальним – звернутися до Апеляційного суду в Полтавській області з клопотанням про проведення негласних оперативно-слідчих дій відносно головного редактора Сікалова Г.А.

Вітаємо таємних нічних бдунів з отриманою Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області на проведення негласних оперативно-слідчих дій відносно Сікалова.

Попереджаємо бдунів – начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області Шульгу, підозрюваного в масовому кришуванні крадіжок лісу, газоконденсату від імені Чижа, також Олега Беха, Сергія Чижа, прокурорів прокуратури Полтавської області про кримінальну відповідальність за ст. 171, 129, 163, 359 КК України.

Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, СБУ, САП, НАБУ та U.S. Embassy in Ukraine про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ГУНП, прокурорами прокуратури в Полтавській області.

P.S. «ОБ» гарантує винагороду в розмірі 100 000 грн за ІІ частину журналістського розслідування про фінансові зловживання та злочинні зв’язки нардепів та керівництва ГУНП у Полтавській області, І частину якого оприлюднив журналіст Анатолій Мележик, після чого він був убитий.

Гнап Нерушима