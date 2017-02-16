Прохоренко заявив, що вода в Сенчі має всі сертифікати якості

16.02.2017 Поділитися

Керівник ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ) Олег Прохоренко під час візиту в Полтаву заявив, що пробурена компанією свердловина в с. Сенча Лохвицького району дала повністю придатну для вживання воду. Він сказав, що вода була перевірена, пройшла всі сертифікати якості і відповідає всім нормативним показникам. Забір здійснюється з глибини 287 метрів, повідомив Прохоренко.

Самі ж мешканці Сенчі позицію керівника УГВ не поділяють і дещо скромніші в оцінці якості води.

Фото рідини з крану нам надала одна з місцевих мешканок на початку грудня 2016 року. На світлинах видно іржавого кольору воду й жирні масляні розводи на ванні.

Нагадаємо, 17 серпня 2016 року представниками УГВ з сільською радою та територіальною громадою с. Сенча був підписаний план заходів щодо будівництва артезіанської свердловини. Згідно з ним видобувна компанія зобов’язувалася побудувати артезіанську свердловину до досягання горизонту чистої води. 9 листопада компанія на офіційному сайті повідомила про завершення будівельно-монтажних робіт зі спорудження свердловини.

Цікаво, що на сайті УГВ вказує глибину збудованої артезіанської свердловини 225 метрів, тоді як Олег Прохоренко в інтерв'ю озвучив цифру 287. Загалом компанія брала зобов’язання бурити свердловину в кілька етапів, з 257 метрів до досягання горизонту чистої води.