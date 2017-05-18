Ректор ПолтНТУ Онищенко прикарманив 112,5 тис. грн на договорі про юридичні послуги

18.05.2017 Поділитися

У розпорядження «ОБ» потрапила інформація про причетність ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка до розтрати коштів університету на договорі з юридичною компанією «КРЕДО». Сума договору відповідно до звіту про його укладання складає 112 500 грн. Проаналізувавши звіт, укладений договір і структуру навчального закладу, юридичний відділ «ОБ» дійшов висновку, що дії ректора мають ознаки розтрати, вчиненої шляхом зловживання службовим становищем за ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

На фото Володимир Онищенко

Ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко за 112 500 грн найняв у компанії «КРЕДО» послуги з юридичного консультування і представництва (абонентське юридичне обслуговування, що включає в себе комплексний юридичний супровід господарської діяльності установи). Це при тому, що дані функції в університеті виконували і продовжують виконувати штатні працівники з юридичного і бухгалтерського відділів, за що отримують заробітну плату з бюджету.

Так, 10 березня 2017 року замовник в особі відділу аналізу та контролю господарської діяльності ПолтНТУ замовив у надавача послуг ФОП Таран Мар’яни Володимирівни (юридична компанія «КРЕДО») послуги з юридичного консультування та юридичного представництва. Ціна договору склала 112 500 грн, а строк дії – до 31.12.2017 року.

Юридичний відділ «ОБ» вже звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до начальника ГУНП України в Полтавській області Олега Беха. У заяві «ОБ» просить поліцію розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави вчиненого правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ст. 191 КК України та внести відповідні відомості до ЄРДР.

Зазначимо, раніше Онищенко вже фігурував у кількох гучних скандалах. Зокрема, прокуратура Полтавської області вже реєструвала провадження за ст. 191 КК України в 2015 році.

Після поширення у мережі аудіозапису з антиукраїнськими висловлюваннями ректора, на якому він погрожує розправитися зі студентами, що підтримували ідеї Майдану, називає президента Порошенка дебілом і заявляє «какая нах*р Слава Украине», у Міністерстві освіти і науки публічно запропонували Онищенку добровільно написати заяву про звільнення, а також звернулися до правоохоронних органів з проханням надати оцінку висловлюванням ректора.

Попри це Онищенкові вдалося допрацювати термін і посісти 2 місце у списку найбагатших керівників ВНЗ Полтави з 575 тис. грн сукупного задекларованого доходу за 2016 рік.

Анна Черниш