Ремонт аварійного мосту в селі Засулля на Лубенщині оцінили в 30 млн. грн.

20.04.2017 Поділитися

Визнаний ще в 2009 році аварійним міст в селі Засулля Лубенського району можна відремонтувати за наявності фінансування впродовж 16 місяців. Роботи розтягнуться на два будівельних сезони й обійдуться в майже 30 мільйонів гривень.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг Полтавської області, вказана сума є попередньою, оскільки в неї не врахували побудову тимчасового об’їзду під час ремонту. Проектна документація ремонту мосту, який був збудований ще в 1952 році, вже готова. Відповідно до неї, необхідно повністю розібрати комплекс мостового полотна, демонтувати існуючу прогонову будову, посилити руслові та берегові опори, змонтувати балки прогонової будови, встановити монолітну накладну плиту проїзної частини та влаштувати організований водовідвід.

Головна проблема в тому, що навантаження, на які розраховувався міст, зараз не відповідають сучасному великогабаритному транспорту. Попри це багатотоннажні автомобілі, всупереч забороні, продовжують рухатися мостом, що становить загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.