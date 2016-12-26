Рівень культури політиків України та світу

26.12.2016 Поділитися

Інфоприводом цього матеріалу стало викладене в Інтернет відео, на якому поліцейські з кортежу прем’єр-міністра Японії просять у водіїв швидкісної траси поступитися місцем на дорозі.





Спеціально навчені поліцейські, висунувшись із вікна пасажирського сидіння, жестами просять водіїв призупинитися та дозволити їм увійти в потік машин на магістралі.

До прикладу, користувачі українських соцмереж та Youtube зафільмували культуру пересування вітчизняних високопосадовців.

У топі обговорень – президент Петро Порошенко. Для проїзду його кортежу містом, на вулицях спеціально ставлять регулювальників, які не дозволяють пішоходом переходити через дорогу. При цьому президентський кортеж на великій швидкості проноситься на червоний колір світлофору, займає зустрічну смугу на магістралях. Також обмежується рух інших автівок, а подекуди перекриваються цілі вулиці та квартали.

Користуватися такими «привілегіями» на дорозі не гребують і посадовці, нижчі від президента за рангом. Журналісти порталу «ТопЖир» зробили відеопідбірку пересування екс-премєра Арсенія Яценюка, нинішнього міського голови Києва Віталія Кличка, бізнесмена-втікача Курченка та інших.

У цьому аспекті чиновники продовжили традиції режиму Януковича. Кортежі з майже 20 автівок, перегороджені вулиці, затори для пішоходів і водіїв – саме цим запам’ятався «легітимний». Така ж політика щодо громадян простежувалася й в інших членів «сім’ї». Охоронці с кортежу Миколи Азарова (прем’єр-міністр України при уряді Віктора Януковича – ред.) лайкою змушували пересічних водіїв у потоці звертати на узбіччя. Цей процес силовики пришвидшують жезлом, яким вдарили авто, водій якого пильнував ПДР і не квапився виконувати вказівки.

Ці та подібні прийоми пересування гарно засвоїли й люди з оточення Міністра внутрішніх справ. На відео добре видно, як кортеж Авакова підрізає машини на дорозі, щоб ніщо не заважало рухові посадових осіб.

Відзняті журналістами, звичайними перехожими та водіями відео тільки засвідчують, що нинішній гарант тільки зацементував основні підвалини, встановлені його попередником. Це той випадок, коли «по-новому» не означає краще. У ставленні Порошенка до оточення, українців як громадян і як свого електорату, немає нічого європейського, культурного чи прогресивного. Того, про що так часто наголошує президент у своїх промовах.

Порівнюючи ставлення високопосадовців до громадян у Японії та Україні, зрозумілою стає зворотна реакція – ставлення населення до керівництва країни. У країні сонця, що сходить люди пропускають урядовців у колону руху без жодних нарікань. Вони знають, що у відповідь вони не отримають ударів жезлом, лайки в гучномовець і будь-яких перешкоджань руху. Чи пропустили б українці кортеж із посадовцями у свою колону добровільно – питання досить і досить риторичне.

У наступному матеріалі ми порівняємо пересування українських та європейських політиків по вулицях міст, їхнє поводження з пересічними громадянами. Наперед зазначимо, що прірва між культурним рівнем шокує.

Далі буде.

Георгій Гапенко