Розхитування ситуації в Полтавському МСЕК дійшло до Кременчука

20.12.2016 Поділитися

Кременчуцькі ЗМІ відреагували на пристрасті в Полтавському центрі медико-соціальної експертизи. Так звані представники громадськості вчора заблокували роботу центру. Серед блокувальників – психічнохворий екс-депутат від «БПП» Сергій Чередніченко, ін’єкційний наркоман Ігор Педик, керівник Центру допомоги учасникам антитерористичної операції в Полтаві Валерій Довженко, Ігор Кіянчук,Вікторія Лоза, Сергій Бойко та ін. Останній, до речі, відомий своїми антимайданівськими поглядами, які він висловлює на своїй сторінці в Facebook.

Один із постів Сергія Бойка у Фейсбуці

Чередніченко з Педиком

Через розборки МСЕК обласного центру, жителі Кременчука не можуть отримати інвалідність, про це повідомив журналіст Олег Булашев у «Кременчуцькій газеті».

«…Не так тихо проходять «розбори польотів» в Кременчуцькій МСЕК. З ранку керівниця Полтавського МСЕК Тетяна Жабо надіслала до Кременчука працівників обласної комісії для вивчення та вилучення документів, щоб, швидше за все, в подальшому зробити кадрові перестановки», припускає журналіст.

Повідомляється, що полтавська делегація зустріла опір у Кременчуцькому центрі. Серед працівників, що його чинив, зокрема, друг колишнього керівника МСЕК, який раніше погрожував кременчуцьким журналістам. Як і в Полтаві, не обійшлося й без «громадськості» – представників і друзів працівників місцевого МСЕКу. На місце виїжджали патрульні і слідчо-оперативна група поліції.

Як пише кременчуцьке видання, головний лікар кременчуцької МСЕК Олександр Приймак наразі перебуває на лікарняному. Швидше за все, поховалися на лікарняному і частина інших працівників МСЕК Кременчука

За одними даними – друзі нинішніх працівників МСЕК винесли частину документів з комісії. За другою версією – документи опечатані в кабінетах МСЕК.

Нагадаємо, в квітні 2016 року в центрі Кременчука на хабарі затримали начальника місцевого МСЕК.

За наявною інформацією, попередній керівник Полтавського МСЕК Дмитро Паламарчук вимагав із людей із обмеженими можливостями від 20 тис грн до 5 тис $ за оформлення групи інвалідності.

Через ці факти «Останній Бастіон» звернув увагу на ситуацію в обласному МСЕК і його структурних підрозділах. Уважаємо за доцільне проведення журналістського розслідування й висвітлення конфлікту, що набув неабиякого резонансу в суспільстві.

Тривалий час окремі керівники та працівники МСЕК своїми корупційними та недобросовісними діями підривали довіру до закладу з боку населення.

Єдине правильне вирішення конфлікту видання бачить у проведенні незалежного конкурсу на посаду керівника/-ів центрів медико-соціальної експертизи, де є доказові підтвердження порушення керівником Закону, зокрема, отримання неправомірної вигоди.

У свою чергу «Останній Бастіон» готовий ініціювати та супроводжувати процес незалежного конкурсу з залученням міжнародних консалтингових компаній, які працюють в Україні.

Гнап Нерушима