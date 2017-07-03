Скільки коштуватиме оренда полтавських квартир у липні: інфографіка

03.07.2017 Поділитися

В інфографіці «Domik.ua» показані середні ціни на оренду житла в новобудовах Полтави на початку липня 2017 року.

Агент з оренди нерухомості Галина Немаліна розповідає, що орендарі в Полтаві на початку липня 2017 року вважають за краще знімати однокімнатні квартири в нових або старих забудовах. Бажана сума місячної плати за оренду житла становить від 3 000 до 6 000 грн. Дво- і трикімнатні об'єкти практично не користуються попитом через високі ціни.

Головними вимогами клієнтів ріелтор називає якісний ремонт, наявність меблів і побутової техніки в квартирі. Не менш важливим моментом вважається локація будинку. Більшість орендарів цікавиться варіантами житла в об'єктах, які розташовані максимально близько до транспортної розв'язки.

Середні ціни на оренду квартир в новобудовах Полтави

Дані інфографіки висвітлюють середні ціни на оренду житла в нових житлових комплексах Полтави. Розмір орендної плати може змінюватися, тому що залежить від комплектації, планування та площі житла.

Зняти однокімнатну квартиру в центрі Полтави можна в середньому за 5000-6 000 грн.

За таку ж вартість квартиронаймачі можуть орендувати двокімнатне житло в прицентральному районі. При цьому в центрі оренда такого об'єкта обійдеться клієнтам у 6 000-7 000 грн.

Трикімнатну квартиру в новому будинку, розташованому на околиці Полтави, можна зняти в середньому за 5 000-7 000 грн. У свою чергу, в центральній частині міста середній розмір орендної плати збільшується до 8 000-9 000 грн.

Найбільш привабливим для квартиронаймачів залишається центр міста. Більшість хоче орендувати житло в будинках, розташованих в мікрорайонах Алмазний, Половки, Браїлки та Сади.

Віктор Карпенко