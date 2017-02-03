Сьогодні «Гірник-Спорт» зіграє проти запорізького «Металурга»

03.02.2017 Поділитися

Сергій Пучков виведе «гірників» на двобой зі своєю колишньою командою.

Суперник «Гірника-Спорт» – запорізький «Металург» – займає 15 місце з 17 команд у аматорському чемпіонаті. На початку 2017 року року у «Металурзі» відбулися тренерські перестановки. 10 січня офіційний сайт клубу повідомив, що головний тренер команди Ілля Близнюк припинив роботу з командою. Також тренерський штаб запорожців покинув Ігор Лучкевич.

Дитячо-юнацька спортивна школа ФК «Металург» була однією з найсильніших в країні. Планомірною роботою по підготовці власного резерву «металурги» займаються вже понад 60 років. Команди ДЮСШ ФК «Металург» ставали переможцями і призерами юнацьких чемпіонатів СРСР і України. Вихованці школи входили і входять до збірних СРСР і України, в олімпійські, молодіжні, юнацькі та студентські збірні. Серед випускників ДЮСШ ФК «Металург» - переможці національних першостей і володарі кубків різних країн, власники єврокубків і чемпіони Універсіад.

У 2015 році тодішні власники ФК «Металург» призупинили фінансування клубу. У березні 2016 команди клуб був відсторонені від участі в професійних турнірах, сам футбольний клуб був оголошений банкрутом.

У тому ж березні 2016 небайдужі запорожці заявили про відродження ФК «Металург Запоріжжя». Клуб був відтворений на базі аматорського ФК «Россо-Неро».

Крім засновників запоріжців біля витоків відродження «Металурга» встали і представники його фан-руху. В особі громадської організації «Металург назавжди» запорізькі уболівальники стали співзасновниками клубу.

До цієї зустрічі команди вже грали між собою. Остання між ними зустріч відбулася влітку минулого року, коли «гірники» розгромили аматорів із рахунком 4:1.

Сьогоднішній матч відбудеться на «Кремінь-Арені» о 12:00.

Віталій Кравченко