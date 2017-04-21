Спорт вместо зарплаты: как в оккупированном Донецке предупреждают социальный протест

21.04.2017 Поділитися

Собранные под холодным дождём школьники в оккупированном Донецке играли в футбол и хоккей на главной площади города. Предполагается, что так группировка «ДНР», которая признана в Украине террористической, пыталась избежать возможного проведения митинга недовольных шахтёров на главной площади оккупированного боевиками города. О подготовки к митингу дончане активно писали в социальных сетях. Что именно происходило 19 апреля в Донецке и какова социальная атмосфера в городе – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

В группировке «ДНР» 19 апреля на главной площади оккупированного Донецка ожидали многочисленный митинг местных шахтёров, анонсированный ранее в некоторых сепаратистских сетях. Уже в самих соцсетях намеченное мероприятие назвали «провокацией», а его возможных участников – «украинскими агентами». Тем не менее, горняки собирались выступить на площади Ленина против закрытия шахт и задержек заработной платы: на некоторых предприятиях долги по зарплате – уже за несколько месяцев.

Однако оккупационное руководство Донецка в этот же день разместило на площади местный «административный ресурс». Несмотря на холодную погоду и дождь, было расставлено несколько палаток, два баскетбольных кольца, импровизированные площадки для футбола с хоккеем.

А на саму площадь привезли около 5-6 десятков школьников, которые вынуждены были прыгать под дождём, изображая радость от слов ведущего с микрофоном на площади под аплодисменты. Сам активист рассказывал о преимуществах спортивного образа жизни, об информационно-агитационных площадках «Чем живёт молодёжь», а также приглашал посмотреть фотовыставку, посвящённую последствиям этой войны. Сами фотографии были выставлены здесь же, на стендах. В их числе – разрушенные дома и сожжённые танки на фоне развалин.

Наибольший абсурд вызывало показательное выступление активистов движения «Русский медведь», которые на намокшем от дождя мате посреди площади показывали приёмы самообороны и рукопашного боя. Всё это сопровождалось многочисленными телекамерами российских телеканалов, а также плотным оцеплением местной «полиции» и боевиков.

За матеріалами http://www.radiosvoboda.org/