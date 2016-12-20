Тільки 3 із 1 269 виборчих дільниць обладнані для голосування інвалідів на Полтавщині

20.12.2016 Поділитися

Підсумки пілотного проекту з доступності виборчих дільниць для осіб із інвалідністю підбив комітет забезпечення доступності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН – ред.) Полтавській ОДА

Проект передбачав аудит та дослідження всіх виборчих дільниць у Полтавській області на наявність недоліків, що перешкоджають процесу волевиявлення МГН й порушують, зокрема, Конвенцію ООН про права людей із інвалідністю.

За результатами аудиту тільки 3 із 1 269 виборчих дільниць в області виявилися доступними для голосування особами з обмеженими можливостями за всіма складовими (відповідність прилеглої території, будівлі, приміщення тощо). Частково доступними були визнані 528, узагалі недоступними – 738 обстежених дільниць.

У звіті проведеного дослідження Полтавським органам влади були надані рекомендації щодо видів й обсягів ремонтно-будівельних робіт із графіком виконання на визначених виборчих дільницях.

Моніторинг здійснювали волонтери, архітектори, представники неурядових організацій, експерти громадських організацій людей із інвалідністю Полтавської області.

Проект реалізовувало Агентство США з міжнародного розвитку та уряд Канади.

Сергій Нагорний, Олександр Гуцул