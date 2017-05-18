У Кременчуці та Горішніх Плавнях Жеваго нагадали про борг перед вкладниками

18.05.2017 Поділитися

Услід за Полтавою у Кременчуці і Горішніх Плавнях з’явилися білборди, які звернені до нардепа Костянтина Жеваго з вимогою повернути втрачені заощадження й попередженням про кримінальну відповідальність.

На білборді серед силуетів керівників збанкрутілого банку ПрАТ «Банк Фінанси та Кредит» вирізняється силует нардепа Костянтина Жеваго. На думку авторів, він має бути притягнений до кримінальної відповідальності за умисне доведення до банкрутства «Банку Фінанси та Кредит», отримання рефінансу від НБУ та витрату його на кредитування власних підприємств, а не на оздоровлення банку тощо.

Автори попереджають, що депутатська недоторканість нардепа не врятує й вимагають повернути гроші вкладникам збанкрутілого банку.

Нардеп Костянтин Жеваго обраний по виборчому округу №150, до якого входять місто Горішні Плавні, частина Автозаводського району Кременчука, Глобинський, Кременчуцький райони. У вересні 2015 року НБУ визнав банкротом банк Жеваго «Банк Фінанси та Кредит». На момент визнання неплатоспроможним банк налічував 234 тис. вкладників.

«ОБ» повідомляв, що в 2015 році Благодійний Фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» витратив на виборчий округ Жеваго 100 тис. доларів японського гранту «Кусаноне».

Олег Підгорний