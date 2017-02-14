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У Полтаві провели акцію «Первоцвіт-2017»

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У Полтаві провели акцію «Первоцвіт-2017»

Полтавці взяли участь у загальнодержавній акції «Первоцвіт-2017». 


У рамках Всеукраїнської акції у місті було проведено ряд заходів, що пропагують збереження перших весняних квітів, які занесені до Червоної книги.
Представники Полтавської обласної бібліотеки Котляревського експонували книжково-ілюстративну виставку «Не зривайте первоцвіти». Гостей закладу ознайомили з видами рідкісних весняних квітів та методами їх збереження. 


Окрім цього, до акції долучилися і юні полтавці. Вихованці Полтавського обласного центру науково-технічної творчості презентували власну виставку-експозицію «Зроби паперові-збережи живі», на якій молодь показала витвори декоративно-прикладного мистецтва. 

Експозиції можна побачити у відділі документів із природничих та аграрних наук. Акція буде діяти до кінця березня.

Олександр Гуцул

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