У Полтаві провели акцію «Первоцвіт-2017»

14.02.2017 Поділитися

Полтавці взяли участь у загальнодержавній акції «Первоцвіт-2017».



У рамках Всеукраїнської акції у місті було проведено ряд заходів, що пропагують збереження перших весняних квітів, які занесені до Червоної книги.

Представники Полтавської обласної бібліотеки Котляревського експонували книжково-ілюстративну виставку «Не зривайте первоцвіти». Гостей закладу ознайомили з видами рідкісних весняних квітів та методами їх збереження.



Окрім цього, до акції долучилися і юні полтавці. Вихованці Полтавського обласного центру науково-технічної творчості презентували власну виставку-експозицію «Зроби паперові-збережи живі», на якій молодь показала витвори декоративно-прикладного мистецтва.

Експозиції можна побачити у відділі документів із природничих та аграрних наук. Акція буде діяти до кінця березня.

Олександр Гуцул