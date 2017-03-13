Уболівальники полтавської «Ворскли» вимагають відставки Сачка

13.03.2017 Поділитися

Відповідну вимогу вони висловили у відкритому листі головному тренерові «біло-зелених» на сайті уболівальників команди.

Нижче приводимо текст листа мовою оригіналу:

– Открытое письмо главному тренеру ФК «Ворскла» Сачко Василию Викторовичу от болельщиков команды «Ворскла».

Уважаемый Василий Викторович!

Не имея возможности сказать Вам эти слова лично, вынуждены обратиться письменно, используя доступные средства массовой информации. Почти 4 года назад Вы возглавили команду «Ворскла». Большинство болельщиков приветствовали Ваше назначение, поскольку Вы являетесь звездным игроком клуба, и мы хорошо помним Ваш личный вклад в завоевание Кубка Украины 2009 года. К сожалению, не всегда хороший игрок становится хорошим тренером. Мы терпеливо ждали от Вас положительных результатов, борьбы за призовые места, праздник еврокубков... Мы смогли стерпеть две «оплеухи» в виде поражений в «Лиге Европы» от команд ниже классом. Мы верили, что в будущем сезоне команда вернется во второй по престижности европейский турнир и вознаградит нас за столь долгое терпение. И вот результат наших надежд и ожиданий – «Ворскла» будет играть во второй шестерке с командами, ведущими борьбу за право остаться в Премьер-Лиге. Последней каплей стало поражение от «Олимпика» – имея игровое преимущество и задел в 2 гола, за 7 минут команда пропускает 3 мяча и с позором выбывает из борьбы за первую шестерку. Мы считаем, что Вы обязаны признать свою профнепригодность и покинуть пост главного тренера. Настоящие болельщики принимают любое поражение своей команды и остаются с нею в сложной ситуации. Мы готовы остаться с командой, но без Вас. Полтава и полтавские болельщики заслуживают большего, чем они имеют сейчас. Уверены, что Вы наберетесь мужества и сумеете принять это непростое решение.

С уважением, болельщики команды «Ворскла».

Нагадаємо, що за три тури весінньої частини чемпіонату полтавці не здобули жодної перемоги. Більше того, «ворскляни» тричі поспіль програли. Спочатку у Харкові команда Сачка поступилася ведучи у рахунку «Шахтареві», потім двічі поспіль пішли з поля з «нулем» в іграх проти «Зорі» та «Олімпіка». Таким чином, полтавці достроково вибули з боротьби проти одеського «Чорноморця» за першу шістку. Тепер «Ворскла» зіграє у два кола з командами, що посідають 8-12 сходинки.

Віктор Карпенко