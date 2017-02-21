Від Олександрівського реального училища до Полтавського політехнічного коледжу

21.02.2017 Поділитися

Про реальні училища Полтави і еволюцію Полтавського політехнічного коледжу розповіли на засіданні клубу краєзнавців «Рідний край».

– На Полтавщині за часів Російської імперії було розповсюджене явище реальних училищ. Це такі собі заклади середньої освіти для місцевої молоді. У них поєднувалися політехнічний напрямок та загальна освіта. Одним із таких закладів було Олександрівське реальне училище, що почало діяти майже 140 років тому, – розповідають лектори.

Краєзнавці пояснили, чому саме заклад носив таку назву та яку цінність він має, як одна із найстаріших архітектурних пам’яток міста.

– Заклад було засновано ще у 1876 році. Його назвали на честь російського самодержця Олександра І. Під час будівництва було прийнято рішення виконати будівлю у розповсюдженій для того часу модерній манері. Схожа архітектура є на вулицях Санкт-Петербурга, де будинки оформлені червоною та білою підводкою і мають великі вікна, що створює гарне освітлення всередині. Цей заклад, хоч і був зруйнований під час Другої Світової Війни, а пізніше відновлений, до сьогодні залишається однією з найстаріших архітектурних пам’яток міста.

Буремні події 1917-1923 років знайшли своє відображення в історії закладу.

– В період з 1917 року влада в місті змінювалася 13 разів. Сили УНР, червона армія та місцеві ватажки збройних угрупувань по черзі захоплювали цю територію. Це знайшло своє відображення і в історії майбутнього коледжу. Після утвердження радянської влади було змінено статус закладу на робітниче училище, де проходили навчання майбутні механіки, інженери та працівники технічної сфери.

Під час Другої світової війни заклад було частково зруйновано.

– Після входу німецьких військ до міста, на місці училища було облаштовано один із військових штабів загарбників. До самого звільнення у 1943 будівлю частково зруйнували, аби вона не дісталась супротивнику. Після цього розпочинається період відбудови. Цікаво, що при цьому у самій зовнішності будівлі нічого не було змінено.

З 1944 року заклад перетворюється на технікум цивільного будівництва.

– Під кінець війни, рішенням Держкомітету оборони УРСР був створений Полтавський будівельний технікум, що готував молодих фахівців за будівельними спеціальностями різного спрямування. Спеціалізація технікуму змінювалась – з енергобудівного в електротехнічний.

Після оголошення Незалежності, на місті колишнього однопрофільного закладу утворився Полтавський політехнічний коледж.

– У 1991 році, після оголошення Незалежності України було прийняте рішення про розширення його профільності. Об’єднавши всі напрямки навчання, державою було прийнято рішення про створення Полтавського політехнічного коледжу.

Довідково:

Реальне училище— середній навчальний заклад у Російській імперії, у тому числі і в Україні, з семирічним курсом навчання (у тому числі 1 рік на додатковому відділі для підготовки до вступу у ВНЗ).. На відміну від гімназій, у реальних училищах не вивчались класичні мови; головна увага приділялася вивченню математики, фізики, природознавства та креслення.

Випускники реальних училищ одержували квалiфiкацiю механiка та мали право на вступ до вищих технічних і сільськогосподарських навчальних закладiв (iнститутiв), але не до унiверситетiв, а починаючи з 20 ст. також на фізико-математичні та медичні факультети університетів.

Єлизавета Б.