Видатки на освіту Полтавщини в 2017 році збільшаться вдвічі

20.12.2016 Поділитися

І складуть 586 млн грн проти 332 млн грн цього року.

586 млн грн виділять у 2017 році виділять на освіту в Полтавській області – про це повідомили під час засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури.

Гроші, які будуть виділені у наступному році, підуть на модернізацію обласних навчальних та позашкільних закладів. Основна маса з цих 586 млн грн буде спрямована на реорганізацію ПТУ. Зазначається, що профтехнічні заклади будуть об’єднуватися. На їх базі утворюватимуть школи повного дня. Це пов’язано з поганою наповнюваністю освітніх установ.

Повідомляється, що половина з цих коштів – 254 млн грн – повинні піти на фінансування кременчуцьких навчальних закладів, оскільки Кременчук відмовився виділяти власні гроші згідно із законом про Держбюджет. Тому навантаження буде покладено на обласний бюджет. Цього року кременчуцька влада витратила 70 млн на модернізацію шкіл, ПТУ та позашкільних установ.

Загалом, 2016 року на освіту області було виділено 332 млн грн.

Віктор Карпенко