Він вам не Костян

26.05.2017 Поділитися

За останній рік в українському медіапросторі було розкрито та оприлюднено низку резонансних фінансово-корупційних злочинів, які завдали державі та народу України збитків на десятки млрд грн. До цих злочинів причетні, зокрема високопосадовці зі складу Кабінету Міністрів і народні депутати Верховної Ради. Дехто втік за кордон, дехто перебуває під слідством, а є такі що і досі маневрують та домовляються…

Проаналізувавши е-декларацію за 2016 рік, яку оприлюднив народний депутат України шістьох скликань Костянтин Жеваго, виникає запитання – де і на кого він працює?

Першим (основним) задекларованим джерелом доходів Костян подав заробітну плату за основним місцем роботи у Верховній Раді України (ВРУ) в сумі 115 265 грн. Додатково від ВРУ було отримано 169 871 грн на забезпечення депутатської діяльності. Сумарний річний дохід склав 285 136 грн.

Другим задекларованим джерелом доходів нардепа є гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами в сумі 5 598 806 грн, отримані від європейської залізорудної компанії «Ferrexpo».

Проаналізувавши інформацію щодо роботи Костяна, яку розміщену на сайтах Верховної Ради, «Ferrexpo» та ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі ВАТ-ПрАТ «ПГЗК», до осені 2016 року підприємство було відкритим акціонерним товариством, а потім стало приватним акціонерним товариством), стає незрозумілим, а кого Костян обманює?

До ВРУ Костян з’являється на великі свята та «потрібні» голосування, але більший час відсутній. За інформацією з офіційного сайту установи, нардеп відвідав усього 44% засідань за електронною реєстраційною системою. За такого розкладу він міг передати картку сторонньому депутату від «БПП», щоб його «відмітили» та використали його голос. Справжній відсоток відвідуваності Костяном основного місця роботи набагато менша. За особистим підписом він побував аж на 29% засідань.

Костян був заступником Голови Наглядової Ради ВАТ «ПГЗК» включно по осінь 2016 року. А потім підприємство з відкритого акціонерного товариства стало приватним. Це дало Костяну можливість сховатися й приховати свої прибутки.

На сьогодні Костян входить до складу ради директорів підприємства «Ferrexpo» та виконує обов’язки головного виконавчого директора. Зокрема ставить свій підпис під консолідованим звітом, який розміщений на сайті підприємства в розділі інформації для інвесторів. Костян настільки моторний, що встигає водночас реєструватися у ВР і підписувати документацію за тисячі кілометрів від основного місця роботи.

Виходить так, що Костян понад 10 років порушує Конституцію України (стаття 78) та Закон України «Про статус народного депутата»:

Стаття 1 пункт 2 «народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі».

Стаття 3 частина 1 Народний депутат не має права:

пункт 4 «займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час»,

пункт 6 «входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку».

У відповідності до статті 4 та 5 – Костян повинний бути позбавлений мандату народного депутату України, але керівництво та Комітети ВРУ цього порушення не помічають. Або мовчання має свою ціну.

У відповідності до річних звітів за 2013-2016 роки, які оприлюднені на сайті ВАТ-ПрАТ «ПГЗК», прослідковується, що майже весь об’єм виготовлених котунів залізної руди, а це щорічно понад 11 млн тонн, був перепроданий «Ferrexpo». Звісно, не за ринковою ціною.

А як же тоді норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»? А як що до питання пов’язаних осіб?

Нікому не секрет, що основним акціонером ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» є «Ferrexpo». А основним покупцем… є теж «Ferrexpo». Випадковість це чи злочинна закономірність – висновки робіть самі.

Фінансово-господарська діяльність ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» за 2013-2016 роки викликає занепокоєння та здивування фактами:

-за 2013 рік був отриманий дохід понад +378,5 млн грн та понесені витрати на благодійну діяльність в сумі 66,2 млн грн,

-за 2014 рік отримали збиток - 1 733,7 млн грн та витрати на благодійність склали вже 500,4 млн грн,

-за 2015 рік знов збиток в сумі - 5 900,2 млн грн та витрати на благодійність сягнули вже 538 млн грн,

-за 2016 рік збитку суттєво скоротились до суми - 40,4 млн грн та витрати на благодійність сягнули 693 млн грн.

Цікаво, як три роки поспіль збиткова діяльність ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» компенсувала збільшення витрат на благодійність? Ау-у податківці та правоохоронці, Ви де були три роки?

Крім цього ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» отримало відшкодування ПДВ за 2015 рік – 1,7 млрд грн, а за 2016 рік – 2,77 млрд грн.

Виникає просте запитання: навіщо видобувати залізну руду, якщо підприємство веде трирічну збиткову діяльність? Який сенс від видобувної діяльності для народу України, якщо за два роки держава відшкодувала ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» понад 4,47 млрд грн, а це податки українського народу. Якими коштами повинні вимірюватися екологічні проблеми та наслідки від діяльності підприємства?

Обласні керманичі Головко та Пісоцький через ЗМІ нав’язують інформацію, що ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» є найбільшим платником податків у Полтавській області. Але є одна обставина, яка їх розчарує – підприємство навіть не потрапило до ТОП-100 платників податків України за 2016 рік.

А сталося це лише тому, що Костян всі прибутки залишав за кордоном на своїй європейській прокладці «Ferrexpo».

За звітами 2014-2016 років, «Ferrexpo» отримало від перепродажу окатків (виробництва ВАТ-ПрАТ «ПГЗК») 288, 128 та 332 млн доларів США.

Аналізуючи наведену інформацію в щорічних звітах ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» та «Ferrexpo», можна зробити висновок про те, що діяльність цих підприємств є злочинною змовою пов’язаних осіб, яка веде до незаконного та безкоштовного використання українських надр, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (податок на прибуток, екологічний податок, рентний податок). І робиться це для збагачення купки пристосуванців, яких прикриває Костян.

Звідки така вседозволеність? Мабуть тому, що Костян є спонсор «БПП»?! Ця діяльність підпадає під порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Морально-етична сторона діяльності ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» та «Ferrexpo» викликає подив та сміх. На своїх сайтах ці підприємства декларують прозору діяльність підприємств із попередженням та засудженням конфлікту-інтересів, родинних зв’язків, корупційно-злочинних схем та зв’язків пов’язаних осіб. Подив викликає «Ferrexpo» і своєю підтримкою працівників щодо донесення керівництву інформації про наміри співробітників.

А чому керівництво підприємства замовчує факт співпраці з ПП «ДВД-Транс», засновником і керівником якого є Джуржа Володимир Демидович – тесть Костяна?

Інколи не розумію Лотоуса В.В., Горошко М.П. та Бадагова В.Ф., чому поважні люди, провідні фахівці галузі, які стоять майже у витоків діяльності ВАТ-ПрАТ «ПГЗК», мовчки спостерігають за знищенням та умисним банкрутством підприємства, яке є спадщиною СРСР? За два десятиріччя керування ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» перетворився із державного підприємства в приватну європейську компанію, на яку спочатку оформлювались спеціальні дозволи (без будь-якого аукціону) на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а потім завдячуючи маніпуляціям із постановами КМУ № 615 та 608, були переоформлені на окремі юридичні підприємства ТОВ «Єристівський ГЗК» та ТОВ «Біланівський ГЗК» де 100% власником є «Ferrexpo».

Дивно виглядають і юридичні адреси ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» та ТОВ «Біланівський ГЗК», за якими зареєстровані «начебто непов’язані» підприємства - Україна, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників 16 (мабуть півдоби кабінет керівника займає Лотоус В.В, а інші півдоби займає Химич Ю.В.).

А де зараз знаходиться первинна (часів СРСР) документація щодо техніко-економічного обґрунтування про нагальність та доцільність розробки родовищ щодо видобутку руди із повною геологічною розвідкою та висновками, хто її привласнив і хто її приховує від народу України?

Грубо порушуючи Закон України «Кодекс України про надра», а саме: статтю 4 – власність на надра «Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради».

статтю 16 – спеціальні дозволи на користування надрами «Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність».

статтю 24 – користувачі надр зобов’язані:

4. приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;

4.1. надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

статтю 26 - припинення права користування надрами

Право користування надрами припиняється у разі:

2) закінчення встановленого строку користування надрами;(дозвіл 3571 на Кременчуцьке (Галещинске) родовище термін дії до 20.12.2016 року)

4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення;

6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, … не приступив до користування надрами;

Щодо статті 24 пункту 4 – то мабуть її ніхто не збирається виконувати. Після видобувних робіт ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК» залишаються глибокі кар’єри, які притягують до себе всі горизонти підземних вод та гори відвальної породи, такий собі місячний кратерний пейзаж.

Про загрозу радіаційного забруднення навколишнього середовища в разі розробки Біланівського або Галещинського родовища вже багато написано, але на цю Костян та його підлабузники не звертають увагу, а чому? Лише тому, що Костян та його діти жити в Україні не збираються.

Але жити залишаться керівники ВАТ-ПрАТ «ПГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК» та ТОВ «Біланівський ГЗК» і, мабуть, вони будуть відповідати за приховування правдивої інформації. Впевнений, що за порушення Конституції України (стаття 13, 16, 50, 56 та 66), керівники вищеназваних підприємств змушені будуть суворо відповідати.

Прикро, що тисячі робітників стали заручниками афери Костяна та змушені працювати не народ України, а лише на збагачення «Ferrexpo».

Невже події стосовно керівників та співробітників ПрАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Хливнюка, Копертехіна та Шапкіна нічому не навчили і не відкрили очі? А доля ошуканих вкладників жевагівського банку і те, як за 2 роки Костян не мав часу і бажання спілкуватися з ними?!

Не вірю в те, що Вас влаштовує доля «зиц председателя Фунт» із повчального та безсмертного твору Ільфа та Петрова «Золоте теля».

Благодійність ВАТ-ПрАТ «ПГЗК» викликає здивування, а особливо той факт, який змушує Вас, керівників підприємств, використовувати «тітушок» воїнів афганців та атовців. Боляче і сумно дивитися на те, коли герої-захисники України принизливо дякують Вам за бронежилети.

Є передчуття, що Костян має закордонні паспорти Англії або Швейцарії і, в разі спроби притягнення до відповідальності, втече так само, як інші бізнесмени-депутати.

Зазначу, держслужбовця-податківця Насірова притягнули до відповідальності за нанесення 2 млрд збитків державі, а Костян, який за даними ФГВФО наніс збитків понад 17 млрд грн, вільно пересувається не тільки територією Україні, а і за її межами… Мабуть знов відкупився або всіх потрібних закупив оптом.

Де Президент України, де генпрокурор, де НАБУ та СБУ – хто зупинить свавілля Костяна та розкрадання народного багатства?

Олег Підгорний