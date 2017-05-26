Вистачить усім – у церквах і монастирях Європи зберігаються десятки кісток і черепів тих самих святих
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Як з'ясувалося, ще в XIX столітті у Франції вийшла книга «Курйози традицій», в якій було підраховано, що в різних церквах і монастирях Європи в якості священних реліквій зберігаються:
- 3 цілісіньких муміфікованих пророка Іллі;
- 18 черепів і 12рук Апостола Філіпа;
- 9 черепів апостола Луки;
- 2 голови, 17 рук і ніг, 5 тулубів Андрія Первозванного;
- 20 фрагментів тіла і 26 голів святого Юліана;
- 5 тулубів, 6 голів, 17 рук і ніг святого Андрія;
- 13 рук святого Себастьяна;
- 15 рук Іоанна Златоуста;
- 8 голів, 6 ніг і рук і 2 тулуба святої Анни;
- 30 тулубів святого Григорія;
- 30 тулубів святого Панкратія;
- 11 вказівних пальців, 7 щелеп, 9 рук і 7 голів Іоанна Хрестителя (причому в честь здобуття кожної голови Хрестителя в православної і католицької церкви були встановлені особливі свята!)
У Росії:
- У гробі Тихона Задонського виявлені: череп, зотлілі кістки, картон, панчохи, черевики, печатки; замість грудей - залізний каркас.
- В Олександро-Свірському монастирі Олонецької губернії, в срібній, масивної гробниці, що важить більше 40 пудів, була виявлена восковалялька.
- У Суздалі Володимирської губернії, мощі так званої Єфросинії Суздальської виявилися ганчірковою лялькою з уламками невеликої кількості розрізнених кісток.
- У Тамбові в гробниці Питирима була виявлена срібналялька-футляр, в яку було укладено незначну кількість кісток, причому череп виявився майстерно зробленим восковим зліпком.
- Мощі Артемія Веркольського в Архангельській губернії виявилися сумішшю звичайного вугілля, іржавих цвяхів і дрібної цегли.
- У Жабинській пустелі Тульської губернії масивна срібна гробниця, в якій, за запевненнями церковників, зберігалося нетлінне тіло Макарія, виявилася абсолютно порожня.
Відділ моніторингу