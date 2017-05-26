Вистачить усім – у церквах і монастирях Європи зберігаються десятки кісток і черепів тих самих святих

26.05.2017 Поділитися

Як з'ясувалося, ще в XIX столітті у Франції вийшла книга «Курйози традицій», в якій було підраховано, що в різних церквах і монастирях Європи в якості священних реліквій зберігаються:

- 3 цілісіньких муміфікованих пророка Іллі;

- 18 черепів і 12рук Апостола Філіпа;

- 9 черепів апостола Луки;

- 2 голови, 17 рук і ніг, 5 тулубів Андрія Первозванного;

- 20 фрагментів тіла і 26 голів святого Юліана;

- 5 тулубів, 6 голів, 17 рук і ніг святого Андрія;

- 13 рук святого Себастьяна;

- 15 рук Іоанна Златоуста;

- 8 голів, 6 ніг і рук і 2 тулуба святої Анни;

- 30 тулубів святого Григорія;

- 30 тулубів святого Панкратія;

- 11 вказівних пальців, 7 щелеп, 9 рук і 7 голів Іоанна Хрестителя (причому в честь здобуття кожної голови Хрестителя в православної і католицької церкви були встановлені особливі свята!)

У Росії:

- У гробі Тихона Задонського виявлені: череп, зотлілі кістки, картон, панчохи, черевики, печатки; замість грудей - залізний каркас.

- В Олександро-Свірському монастирі Олонецької губернії, в срібній, масивної гробниці, що важить більше 40 пудів, була виявлена восковалялька.

- У Суздалі Володимирської губернії, мощі так званої Єфросинії Суздальської виявилися ганчірковою лялькою з уламками невеликої кількості розрізнених кісток.

- У Тамбові в гробниці Питирима була виявлена срібналялька-футляр, в яку було укладено незначну кількість кісток, причому череп виявився майстерно зробленим восковим зліпком.

- Мощі Артемія Веркольського в Архангельській губернії виявилися сумішшю звичайного вугілля, іржавих цвяхів і дрібної цегли.

- У Жабинській пустелі Тульської губернії масивна срібна гробниця, в якій, за запевненнями церковників, зберігалося нетлінне тіло Макарія, виявилася абсолютно порожня.

Відділ моніторингу