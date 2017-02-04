Виставку полтавських гобеленів і крайок презентували народні митці

04.02.2017 Поділитися

Полтавцям презентували виставку членів Національної спілки майстрів народного мистецтва України «Полтавський гобелен».

12 гобеленів і 6 крайок представили на ній мешканці Полтави, Нових Санжар та Решитилівки — Олександр Бабенко, Євген Пілюгін, Ніна Токова, Валентина Ануарова, Ольга Пілюгіна, Василь Деркач, Петро Шевчук, Наталія Дмитренко.

– Це були як раз таки 2-3-метрові килими, які вироблялися і в масове виробництво, і на виставки. Зараз ця епоха відходить, бо зараз роблять килими сувенірного характеру, до 1-го метра квадратного – заслужений майстер української народної творчості Олександр Бабенко.

Говорить митець, що такий килим коштує до 5 000 грн за м. кв. Причиною цьому те, що робота триває 3 місяці з урахуванням ескізів, проекту і випробування ниток.

Побачити експозицію на власні очі можна буде до кінця лютого.

Віктор Карпенко