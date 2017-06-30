Яхти Злочевського, Палатного, Рябікіна та інших можновладців (фото, відео)

30.06.2017 Поділитися

Журналістка програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Надія Бурдей знайшла коштовні яхти нардепів, посадовців, бізнесменів.

Артур Палатний, народний депутат, Блок Петра Порошенка

Народний депутат Артур Палатний переконує, що полюбляє відпочивати на «старому саморобному човні» батька. Натомість журналісти з’ясували, що на батька нардепа зареєстровано круїзний катер Bavaria Sport HT. До реєстру цей човен потрапив у 2016 році. Довжина його корпусу сягає 10 м, а вартість вживаного катеру стартує від 2 млн грн.

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Олександр Третьяков, народний депутат, Блок Петра Порошенка

Італійську яхту Falcon 80, довжиною 23 м і вартістю 21 млн грн журналісти програми знайшли на закритій парковці яхт-клубу «Рів’єра». Коштовне судно записане на компанію «Клуб ТВ» маловідомого бізнесмена Олега Малюти.

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Дружина Малюти – Олена працює в управлінні праці та соціального захисту населення Святошинської районної адміністрації в місті Києві. В декларації жінка вказала, що за 2016 рік вони разом з чоловіком заробили усього 68 тис. грн.

Водночас, згідно сайту Посіпаки, Олег Малюта був помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олександра Третьякова. Цікаво, що декілька років тому у інтерв’ю газеті «Сьогодні», колишній капітан яхти Третьякова розповідав, що в нардепа саме Falcon 80. Фотографії яхти – ідентичні судну, нині оформленому на екс-помічника Третьякова – Олега Малюту.

Микола Шкірай, суддя Голосіївського районногосуду міста Києва

Італійський катер Laver знайшовся у соцмережах і був ідентифікований за назвою – «Пирятин». Судно записане на суддю Голосіївського районного суду міста Києва – Миколу Шкірая.

Суддя чесно задекларував катер. Щоправда, у декларації зазначив, що придбав плавзасіб усього за 443 тис. грн. Натомість реальна вартість круїзного катера із двома каютами того ж самого року виробництва стартує від 1,6 млн грн.

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Зазначимо, що родина судді із заощаджень мала усього 32 тис. грн і жила лише на його зарплату. Щоб купити водну іграшку – родина Шкірая взяла позику у майже мільйон гривень.

Олександр Буряк, екс-нардеп 4, 5 та 6-го скликань

В яхт-клубі «Маячок» на Жуковому острові паркується англійська яхта Princess Fly. Судно записане на компанію «Грандіс», співзасновником якої є екс-нардеп від «Батьківщини» – Олександр Буряк. Вартість нової яхти – мільйон доларів.

Розкішне судно і самого Олександра Буряка журналісти зафіксували саме тоді, коли він повертався з водної прогулянки до «Маячка».

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Олександр Буряк вже неодноразово фігурував у розслідуваннях «Наших грошей». Його родина вивела із державної власності 24 гектари лісу, який мав би стати Національним природним парком.

Павло Рябікін, директор міжнародного аеропорту «Бориспіль»

Директор аеропорту володіє не лише катерами, а й елітним клубом «Маячок» на Жуковому острові. Рябікін задекларував компанію «Рекреаційно-оздоровчий центр «Зелений Порт», яка орендує землю під рестораном та закритим яхт-клубом для суден. Також у власності посадовця два катери, три понтони та будинок на воді, який пришвартований на території яхт-клубу.

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Дружина Рябікіна – Галина – володіє пасажирським теплоходом «Вікторія», з довжиною корпусу 38 м. Це судно «Маячок» здає в оренду по 4200 грн/год.

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Також в оренду «Маячок» здає і судно «Золоте теля». Колись ним володів російський олігарх Володимир Лук’яненко. Той самий, що за версією ГПУ, подарував Януковичу золотий батон. Потім яхту переписали на офшорну компанію Shark Tales. Нині оренда яхти коштує 5000 грн/год.

Микола Злочевський, екс-міністр екології України

Батько екс-міністра володіє англійською яхтою SeaLine F37. Судно облаштоване двома каютами, а довжина його корпусу сягає – 11 м. Вартість такої яхти – понад 5,5 млн грн.

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Сам екс-міністр Микола Злочевський виїхав з України після Майдану, у 2015 році ГПУ оголосила його у розшук через незаконне збагачення. Та у 2016 році шукати Злочевського припинили, а нині втікач позує разом з чинними нардепами, віце-прем’єром та іншими посадовцями на міжнародних заходах.

Геннадій Корбан, екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА

Геннадій Корбан володіє однією з найбільших яхт, що пересуваються українським Дніпром. В регістрі судноплавства на Корбана записане судно із назвою «Аталанта».

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Довжина його корпусу сягає 38 м. «Це судно відноситься до класу мега-яхт», – зазначає головний редактор журналу «Шкіпер» Сергій Поліщук.

Віктор Пилипишин, екс-нардеп і екс-голова Шевченківської РДА

Круїзний катер «Катруся» до 2007 року належав діючому депутату Черкаської облради Володимиру Лашкулу. Нині катер записаний на дружину Віктора Пилипишина.

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Євген Башмаков, суддя Жовтневого районного суду м. Дніпра

На пірсі яхт-клубу «Червона калина» журналісти знайшли круїзний катер марки Larson. Ще кілька місяців тому був записаний на Валентину Башмакову. Це матір дніпровського судді – Євгена Башмакова.

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Раніше Автомайдан розповідав про цього служителя Феміди. За п’ять років суддівства Башмакова, судами вищої інстанції було скасовано 94 його рішення. Також активісти показували маєток, який Башмаков отримав у власність через суд, в якому і працював.

