Як дружина карлівського мера заробила 200 тисяч на імені загиблих героїв

18.04.2017 Поділитися

Восени 2016 року Карлівське ВУЖКГ уклало договір з підприємством ТОВ «Рембудпроект Схiд-Iнтеграл»на реконструкцію «Парку Героїв, які загинули за свободу та незалежність України». Вартість робіт становила 291 860,27 грн.

Згідно з відомостями від 26 жовтня 2016 року на порталі ProZоrro була опублікована інформація про цей договір. Кінцевим власником підприємства є дружина карлівського міського голови Олександра Наконечного Світлана.

Директором підприємства вказаний Сергій Савчук, який є однопартійцем мера (ВО «Свобода»). До речі, з приходом Олександра Наконечного у міську владу кар’єра Савчука пішла вгору. Невдовзі після підписання вказаного договору С.Савчук був призначений інспектором з благоустрою міста в апараті міської ради, де працює й досі.

Тобто, ми бачимо як мінімум конфлікт інтересів міського голови. А може, й корупційне правопорушення у великих розмірах. А кадрові ротації його однопартійців дають підстави підозрювати мера у фінансових оборудках.

І як тут не згадати історію про те, що О.Наконечний вже був звільнений з посади голови Карлівської РДА за корупційне правопорушення http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219/2015-рп , а вже будучи міським головою сховався за охороною від жителів міста http://bastion.tv/news/yak-mer-karlivki-za-ohoronoyu-hovayetsya/. Тому історія з реконструкцією парку привертає увагу громадськості не менше, ніж попередні історії, пов′язані з Наконечним. Недарма кажуть, що непокараний злочин породжує новий злочин…

За його умовами за майже 300 тисяч гривень до кінця 2016 року підприємство мало відремонтувати центральний «Парк Героїв, які загинули за свободу та незалежність України». За даними порталу «Є-datа», станом на 23 грудня 2016 року підприємство отримало 200 926,08 грн.

Як бачимо з платіжок, станом на грудень 2016 року фірмі дружини мера Карлівське ВУЖКГ перерахувало лише 200 тисяч гривень. Тобто, можна вважати, що реконструкцію парку завершено, а бюджетні кошти зекономлено?!

Якби ж так! Нині центральний міський парк, на який витрачено велику суму коштів платників податків, виглядає так: розбитий асфальт доріжок (ноги можна зламати, а з дитячою коляскою точно не проїдеш), погано зариті траншеї

після проведення електричної проводки до нових ліхтарів, самі ж ліхтарі не мають плафонів (замість плафонів вони обгорнуті поліетиленовими пакетами), розламані лавки, подекуди відсутні сміттєві урни…

Після побаченого виникає питання: куди було витрачено понад 200 тисяч бюджетних коштів, адже капітальної й достойної реконструкції парку не було проведено…

Тому принагідно звертаю увагу правоохоронних органів на те, як використовуються бюджетні кошти у Карлівці та вимагаю дати цьому правову оцінку.

Це так би мовити фінансова сторона справи. А є ще й моральна. Адже на тлі війни з Росією, на тлі загиблих на Майдані, на тлі загиблих в інші періоди за свободу нашої Батьківщини сім’я мера О.Наконечного дозволяє собі заробляти на їхній пам′яті.

Як назвати ці дії? Цинізм, приниження чи мародерство?! І в той же час партія ВО «Свобода» розказує нам, що вони патріоти! До речі, прикриваючись гаслами патріотизму та повагою до Героїв свободівці планують прийти до влади на майбутніх виборах до Карлівської об’єднаної громади!

Цікаво, що на це сказав би Олег Тягнибок?

Ілля Василенко, журналіст, м.Карлівка