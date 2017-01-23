Як украсти і не сісти. Ноу-хау полтавських владних торбохватів

23.01.2017 Поділитися

Керівництво полтавського обласного комунального закладу «Полтававодоканал» передало понад 1000 кв.м. землі підприємства з нежитловим приміщенням та нерухомим майном благодійній організації «Благодійний фонд «Сльози милосердя України» за якихось 4720 грн оренди на місяць. Враховуючи форму власності підприємства, корупційний зв'язок його головного директора з головами Полтавської обласної ради Олександром Біленьким та облдержадміністрації Валерієм Головком, причетність депутата комуніста від «Матьківщини» Ігоря Сігика до благодійного фонду, на лице – схема крадіжки комунальної власності в історичному центрі Полтави на суму понад 55 млн грн.

У червні 2015 року голова Полтавської облради Біленький завів Олександра Єгорова, людину свого технолога Сергія Філя, на посаду першого заступника генерального директора «Полтававодоканалу», нехтуючи правилами конкурсного відбору та чудово розуміючи невідповідність Єгорова критеріям обіймання посади. Той не мав ані профільної освіти, ані стажу керівної роботи в комунальних підприємствах.

За рік «бос» просунув Єгорова в керівники підприємства.

Про численні порушення кримінального законодавства Єгоровим та його заступниками «Останній Бастіон» писав:

25 жовтня 2016 року Єгоров як керівник «Полтававодоканалу» уклав договір оренди з фейковим «Благодійним фондом «Сльози милосердя України». Внесок його засновників до статутного капіталу склав 0.00 грн.

У розмові з контактною особою Благодійного фонду нас повідомили, що фонд переоформлений на Полтаву. Юридичний супровід здійснює Аліна. За номером телефону +(380)67-530-15-** виявилася та ж сама Аліна, що «вирішувала» відсутність кримінальної відповідальності Сігику за будівництво по Ляхова на захопленій у Міноборони землі.

У той час, як військові на Сході України поливають своєю кров’ю кожен метр української землі, Мноборони не відстояло близько гектара в історичному центрі Полтави від нападів комуніста. Цікаво, що фірма «Архімета», афільована з депутатом, не могла сплатити навіть судовий збір по своїх позовах у зв’язку з відсутністю коштів на її рахунках.

Попри це Головко-Біленький-Єгоров, розуміючи ціну зиску, (це не якісь там 500 тис. грн від гівновозів) підписують договір оренди (фактично, виводять із власності громади, щоб згодом украсти) земельну ділянку та пам’ятник архітектури вартістю понад 2 млн $.

Що в подальшому відбувається з пам’ятками, полтавці побачили на прикладі будівлі Музичних класів імені Базилевич. На місці спаленої споруди тепер стоїть готель із рестораном.

Політтехнологи навчилися гарно маніпулювати людьми, їх найсокровеннішим, найсвятішим. Маніпулюючи сльозами благодійного фонду, розкрадається майно та кошти кожного полтавця.

Горе-керівники міста й області і так залишили на обличчі Полтавщини сліди від корупційної віспи, які глибокими шрамами спотворюють економічну ситуацію. Понад 80% населення не може сплачувати грабіжницькі комунальні тарифи. Загиблим від геноциду влада люб’язно приготувала місце на цвинтарі. Щоправда, і туди потраплять далеко не всі через нові прайси на поховання.

Корупційна верхівка в Києві харчується за принципом дерева. Висмоктуючи всі соки з населення, низи передають награбоване владним олігархам. Не забуваючи про себе. Е-декларації показали наявність мільярдів під подушками, зниклих «Апостолів», нерухомості в Москві та європейських містах, десятків тонн золота. Не показали тільки відсутність душі. На жаль.

25 січня на комісії ЖКГ Полтавської облради, голова комісії комуніст-матківщинець Сігик спробує впровадити шахрайську схему з передачі «Полтававодоканалу» на баланс міста.

За 5 днів потому відбудеться ІІ етап конкурсу на заміщення вакантної посади гендиректора «Полтававодоканалу». Обиватель не зрозуміє, чому конкурс проводить обласна рада, а підприємство спробують передати на баланс міста.

Чому замість аудиту «Полтававодоканалу» і «Полтаватеплоенерго» за 380 тис. грн Полтавська ОДА й обласна рада отримала консультаційний висновок, за який ТОВ не несе жодної відповідальності?

Оцінюючи ризики від діяльності ляльководів, громадяни України повинні зрозуміти, що іншого життя не буде, що краще з цими торбохватами від влади також не буде, що мовчання – не золото, а рабство.

Досить своїми дупами протирати оббивку диванів.

30 січня прийдіть і скажіть разом з «Останнім Бастіоном» своє слово на ІІ етапі конкурсного відбору гендиректора «Полтававодоканалу». Покажіть свою дію разом з «Останнім Бастіоном».

Україна в нас одна. Іншої її не буде.

Геннадій Сікалов, голова ГС «Останній Бастіон»